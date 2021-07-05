الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 24 قطعة سلاح وتنفيذ 46313 حكمًا قضائيًا خلال 24 ساعة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 24 قطعة سلاح نارى، بحوزة 24 متهمًا وذلك على النحو التالى: 5 بنادق آلية 2 بندقية خرطوش، 17 فرد محلى، 18 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، 160 قطعة سلاح أبيض. 

فى مجال تنفيذ الأحكام  تنفيذ 46313 حكمًا قضائيا متنوع وذلك على النحو التالى :

(171) حكم جناية .

(13131) حكم حبس جزئى.

(2528) حكم حبس مستأنف.

(23106) حكم غرامة.

(7377) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2)  تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، إرتكبوا عدد (6) حوادث متنوعة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (114) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (118) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (3٫625 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (9٫093 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1٫278 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (745جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (78 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (665 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (93 جرام).

كمية من مخدر الآيس  وزنت (16 جرام).

عدد (709) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (364) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24372) مخالفة مرورية متنوعة.

 فى مجال فحص السائقين: فحص (37) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار إستمرار الحملات الأمنية.

تشكيل عصابي حكم قضائى حشيش سائقين الأسلحة النارية دراجة نارية مخالفات جمال قطع متهمين لحم متهم النار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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