«فى حالة تعفن».. العثور على جثة «بواب» أعلى سطح عقار بقصر النيل

تكثف مباحث القاهرة جهودها، لكشف ملابسات العثور على جثة بواب في حالة تعفن داخل حجرة أعلى العقار القائم بحراسته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرع، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

- تفاصيل البلاغ

تلقى مأمور قصر النيل، بلاغًا من سكان أحد العقارات بدائرة القسم بالعثور على بواب العقار متوفي، داخل حجرته على سطح العقار، وبالانتقال تبين العثور على «م.ع» في العقد السادس، داخل الحجرة المخصصة له أعلى العقار القائم بحراسته، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، بالإضافة إلى أن الجثة دخلت في مرحلة التعفن والانتفاخ.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

- الصدفة تقود لاكتشاف الجثة

وقال مصدر أمني، إن سكان العقار لم يشاهدوا البواب منذ عدة أيام، واعتقدوا أنه سافر لبلدته، وخاصة أن هاتف المحمول نفذ شحنه بعد فترة من الاتصال، مضيفًا أن أحد السكان صعد إلى حجرة البواب أعلى العقار؛ لكي يتأكد أن أغراضه مازالت موجودة أم أنه غادر العقار نهائيا، وعثر على جثة البواب في حالة تعفن.

وأوضح المصدر أن التحريات الأولية تؤكد أن الوفاة طبيعية وترجع لأسباب مرضية، كما أن التحريات النهائية سوف يتم الانتهاء منها، عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي الخاص بسبب الوفاة.

- اختصاصات مصلحة الطب الشرعي

وتتلخص اختصاصات مصلحة الطب الشرعي فى التالي:

أولا: اختصاصات الطب الشرعي الميداني :

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبي على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التي يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائي.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأي الفني فى تقاريرهم .

- ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية، أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المني .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- الآثار الإصابية بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة.

6- بصمة الحامض النووي (D.N.A)..