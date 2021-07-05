في ذكرى وفاته.. أبرز المحطات في حياة الفنان عبد السلام النابلسي

تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاه الفنان الكبير عبد السلام النابلسي، ذو الأصول الفلسطينية، والذي توفي في 5 يوليو عام 1968.

ولد النابلسي في 23 أغسطس عام 1899 في مدينة طرابلس بلبنان، وانتقل في عامه العشرين إلى القاهرة، بأمر من جده حتى يلتحق بالأزهر الشريف، فحفظ القرآن الكريم وبرع في اللغة العربية، بجانب إتقانه للفرنسية التي تعلمها في بيروت، وبعدها قام بالعمل في مجال الصحافة قبل أن يتجه للإخراج والتمثيل.

عاد النابلسي إلى لبنان عام 1962، وأدار شركة الفنون المتحدة للأفلام، وبعدها تزوج وهو في عمر يناهز الـ 60 عاما، ويعلن بعدها بسنوات قليلة إفلاسه بسبب ما تعرض له بنك "أنترا" اللبناني للإفلاس.

جاءت الفرصة الأولى للنابلسي في السينما على يد الفنانة آسيا في فيلم "غادة الصحراء" من إخراج وداد عرفي في عام 1929، إلى أن مشاركته في فيلم "وخز الضمير" في عام 1931 للمخرج إبراهيم لاما هو الذي فتح له أبواب السينما في الثلاثينيات .

عمل النابلسي كمساعد مخرج في العديد من الاعمال السينمائية والتي كان أغلبها أفلام يوسف وهبي ولكنه في عام 1947 اضطر للتفرغ التام للتمثيل بعد فيلم "القناع الأحمر" وخاصة بعد ازدياد الطلب عليه بعد انتشار موجة أفلام الكوميديا ذلك الوقت.

شارك النابلسي الفنانة القديرة فاتن حمامة والعملاق عمر الشريف في فيلم "أرض السلام" للمخرج كمال الشيخ في العام 1957 وقام فيه بتجسيد دور شديد الإنسانية حيث لعب شخصية رجل فلسطيني يعيش مع عشيرته تحت الاحتلال الإسرائيلي ويبدو طوال الفيلم متخاذلا وجبانا لكن النهاية تكشف أنه أول من ضحى بحياته أثناء مساعدة الفدائي المصري في عملية خلف خطوط العدو، وهو العمل الذي تحدث عنه كثيرًا بأعتبار أن أصوله فلسطينية .

كما تقاسم عبد السلام النابلسي بطولة العديد من الأفلام مع الفنان إسماعيل ياسين، مع نهاية عام 1962 كان من المفترض أن يشارك عبد الحليم حافظ في فيلم "معبودة الجماهير" وهو الدور الذي قام به الفنان فؤاد المهندس.

من الامور التي أخفاها النابلسي هو إصابته بمرض القلب حيث أخفى ذلك عن كل من حوله حتى يحافظ على مسيرته الفنية، ليتوفي في الاخير بالخامس من يوليو 1968 جراء أزمة قلبية حادة.