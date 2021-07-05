مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بكوم حمادة

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن البحيرة من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل إحدى الأراضي الزراعية، بقرية كفر بولين التابعة لدائرة مركز شرطة كوم حمادة.

وكان أهالي قرية كفر بولين التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد عثروا على جثة شخص مجهول الهوية في الأراضى الزراعية، في ظروف غامضة، وتم نقلة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور، على جثة شخص مجهول الهوية في إحدى الاراضى فى قرية كفر بولين، بكوم حمادة، وانتقل على الفور ضباط المباحث لمكان الحادث، وتبين العثور على الجثة في المكان المذكور، وتم نقلها لمشرحة مستشفى كوم حمادة، وتم انتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشرة نيابة كوم حمادة برئاسة المستشار أسامة فودة التحقيقات.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة، جهودها لانتشال جثامين شابين لقيا مصرعهما غرقا السبت الماضي، بمياه ترعة ناصر بمدينة النوبارية، جراء سقوط سيارتهما بمياه المشروع.

وأسفر الحادث عن وفاة كلا من: محمد محمود رمضان الكومي، طارق نور علي السجيني، مقيما قرية محلة بشر بمركز شبراخيت، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.