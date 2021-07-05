قفزت من الثالث.. طلب التحريات حول انتحار سيدة في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انتحار ربة منزل بالقفز من شرفة شقتها بالطابق الثالث بمنطقة سيدى بشر بعدما قامت بمغافلة والدتها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث، وندب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفية والتصريح لدفنها عقب الانتهاء من ذلك، وسؤال شهود الواقعة عن الحادث.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول المدعوة ن.م، 45 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة سيدي بشر دائرة قسم شرطة أول المنتزة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وعلى إثرها لقت مصرعها.

على الفور انتقل ضباط مباحث وبسؤال والدتها أكدت في التحقيقات أن ابنتها المتوفية تعاني مرض نفسي منذ فترة، وسبق أن أدخلتها إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، وأن المتوفية غافلتها وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنهما ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.