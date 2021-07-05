الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قفزت من الثالث.. طلب التحريات حول انتحار سيدة في الإسكندرية

انتحار
انتحار

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انتحار ربة منزل بالقفز من شرفة شقتها بالطابق الثالث بمنطقة سيدى بشر بعدما قامت بمغافلة والدتها، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه حول الحادث، وندب الطب الشرعى لتشريح جثة المتوفية والتصريح لدفنها عقب الانتهاء من ذلك،  وسؤال شهود الواقعة عن الحادث.

 تلقى اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة اول، يفيد بورود بلاغ من المستشفى الرئيسي الجامعي بوصول المدعوة ن.م، 45 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة سيدي بشر دائرة قسم شرطة أول المنتزة، مصابة بكسور وكدمات بجميع أنحاء الجسم وعلى إثرها لقت مصرعها.

على الفور انتقل ضباط مباحث وبسؤال والدتها أكدت في التحقيقات أن ابنتها المتوفية تعاني مرض نفسي منذ فترة، وسبق أن أدخلتها إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، وأن المتوفية غافلتها وألقت نفسها من شرفة الشقة سكنهما ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية ربة منزل بيان شرطة قسم شرطة انتحار وصول تحقيقات فترة لعلاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

«عليا كورونا» توافق على زيادة نسب إشغال الفنادق والمطاعم والسينما لـ70%

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

العراق يعلن عن اتفاق تعاون مع مصر لإقامة مدن صناعية واقتصادية

بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد بدء إنتاج لقاح كورونا محليًا

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية