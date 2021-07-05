الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توفير 500 سرير بمستشفى بني سويف الجامعي الجديد

مجلس إدارة المستشفيات
مجلس إدارة المستشفيات الجامعة

ترأس الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف.

وأعلن الدكتور عاطف مرسي خلال الاجتماع توفير 500 سرير بالمستشفي الجامعي الجديد بشرق النيل وتطوير وحده الكلي بإضافة 13 ماكينة غسيل كلوي أطفال وتوسعة العناية المركزة بإضافة 12 سرير جديد.

كما ناقش المجلس مبادرة رئيس الجمهورية لإنشاء 60 مركز زراعة كلي علي مستوي الجمهورية والنظر فى إنشاء وحدة زراعة كلي بمستشفيات جامعة بني سويف ضمن تطوير وحده الكلي، والتشغيل التجريبي لمستشفي الأورام والحروق حيث بدء بالفعل من يوليو الجاري التشغيل التجريبي لمستشفي الأورام والحروق.

كما ناقش الاجتماع النظر في افتتاح العيادات الخارجية تدريجيا ابتداء من أول يوليو الجاري مع اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية وتخفيف أيام العيادات وتقليل المرضي المترددين على المستشفي، بالإضافة إلى النظر في تدريب وعمل كورسات لإنعاش القلب الرئوي، وقرب الانتهاء من المستشفي الجامعي بشرق النيل وكذلك مركز التأهيل أيضاً.

وفى سياق منفصل أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرار رقم (739)، بقيام الدكتور أحمد محمد حسن بخيت أستاذ الإنشاءات بكلية الهندسة بتسيير أعمال عميد كلية الهندسة لحين تعيين عميد.

وحصل الدكتور أحمد محمد بخيت على بكالوريوس هندسة مدنية جامعة المنيا2001 بتقدير عام "امتياز"، وعمل وكيلاً لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيلاً للدراسات العليا والبحوث، له أكثر من 30 بحث علمي فى مجلات محكمة ذات معامل تأثير والاشراف على أكثر من 15 رسالة الماجتسير والدكتوراه، وقام بتحكيم مجموعة من المشاريع البحثية.

ووجه الدكتور منصور حسن، الشكر والتقدير للدكتور محمد شاكر ندا عميد الكلية السابق على ما قدمه للكلية من إنجازات طوال مدة توليه العمادة، متمنيا له التوفيق والسداد فى مهام عمله الجديد بعد صدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقيامه بأعمال رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية.

جامعة بني سويف مستشفيات رئيس الجمهورية رئيس مجلس إدارة عميد كلية الطب مبادرة رئيس الجمهورية العناية المركزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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