النقل الدولي ومصر للطيران للشحن الجوي يناقشان تنشيط الصادرات المصرية

عقدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية في الإسكندرية، وشركة مصر للطيران للشحن الجوي، اجتماعا مقر شركة مصر للطيران بالقاهرة، في إطار تنفيذ سياسة الدولة المصرية بتشجيع التصدير وتحويل مصر إلى مركز لوجستي محوري.



حضر الاجتماع أحمد شاهين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، وقيادات الشركة، والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة النقل الدولي واللوجستيات، وعصام الشاذلي نائب رئيس الشعبة، ومحمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي، وسامية السيد من رواد الشحن الجوي للحاصلات الزراعية.

وتناول الاجتماع عدد من النقاط الهامة التي من شأنها تنمية أعمال الشحن الجوي في الموسم الصيفي، وتشجيع الشحن على الشركة الوطنية وجذب تجارة الترانزيت العابر.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة كافة التحديات التي تواجه القطاع وعمل بروتوكول تعاون مشترك.



وتناول اللقاء تنشيط الترانزيت غير مباشر، والـ«sea air»، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والجهات الأمنية، كما تم التأكيد على ضرورة قيام شركات الشحن بمساندة الشركة الوطنية.



يذكر أن 90%؜ من صادرات مصر الجوية للحاصلات الزراعية، تمت هذا العام من خلال شركة مصر للطيران.

وتولى أحمد شاهين مسئولية شركة مصر للطيران للشحن الجوي يونيو الماضي خلفا للكابتن طيار باسم جوهر.