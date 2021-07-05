جامعة أسيوط تعلن إضافة تخصص الهندسة الطبية قريبًا

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار حرص إدارة الجامعة على تطوير خدماتها التتغليمية والبحثية بما يواكب التطور العلمى الهائل فى كبرى المؤسسات العلمية فى الدول الأجنبية والأوربية.

وأعلن الجمال استكمال الإجراءات اللازمة لإضافة تخصص الهندسة الطبية قريباً ضمن التخصصات الموجودة بالجامعة، وذلك فى المرحلتين الجامعية والدراسات العليا.

جاء ذلك خلال إستقبال رئيس جامعة أسيوط للدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الطبية بجامعة لويزفيل بالولايات المتحدة الأمريكية ، بحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مؤمن طه المليجى رئيس قسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التخصص الجديد كان ثمرة لإتفاقية التعاون المشترك التى أبرمها مع جامعة لويزفيل بولاية كنتاكى الأمريكية فى منتصف فبراير الماضى خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية وهو التخصص الذى يهدف إلى تحقيق التعاون بين علوم الهندسة والطب فى كثير من المجالات والتى يعد أبرزها مجالات الطب العلاجى والتشخيصى وتطوير البرامج التكنولوجية والالآت والأجهزة الطبية ، موضحاً أن التخصص الجديد ووفقاً لإتفاقية التعاون المشترك سوف يتيح للطالب الجامعى أو الباحث للدراسة فى جامعة أسيوط يعقبها قضاء مرحلة دراسية فى جامعة لويزفيل الأمريكية.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى أن اللقاء تضمن كذلك مناقشة مشروع إنشاء مركز للذكاء الإصطناعى بجامعة أسيوط والذى يعد أحد المجالات العلمية الرائجة فى كثير من المؤسسات والجامعات الكبرى والذى له دور كبير فى كثير من المشروعات البحثية وفى المجال الطبى والذى يتيح من خلاله تحليل البيانات وتوظيف المعلومات الرقمية فى مجالات التشخيص والتنبأ بمدى إحتمالية الإصابة بالأمراض وتحديد الطرق المثلى للعلاج.

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد الباز خلال اللقاء بجامعة أسيوط ومكانتها المرموقة بين الجامعات المصرسة والعربية وما تحظى به من إدارة واعية ومستنيرة مما كان له أثر كبير فى إنفتاح الجامعة وتواجدها على المستوى العالمى عن طريق توطيد أطر التعاون والعمل المشترك مع كبرى المؤسسات العلمية.

وأوضح الدكتور مؤمن المليجى أن لقاء إدارة الجامعة بالدكتور أيمن الباز يأتى فى إطار زيارته للجامعة والتى تضمنت تقديم محاضرة تفصيلية خلال الندوة العلمية التى إنعقدت تحت عنوان " الذكاء الإصطناعى فى الكشف المبكر عن سرطان الرئة والكوورنا " وذلك بوصفه واحداً من أبرز العلماء المصريين البارزين فى الخارج.

وأضاف أنه فى ختام اللقاء أهدى الدكتور أيمن الباز إلى الدكتور طارق الجمال مضرب بيسبول يحمل إسم وشعار جامعة لويزفيل الأمريكية وجامعة أسيوط.

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