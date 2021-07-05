محافظ القليوبيه يبحث تطبيق ميكنة إدارات الديوان العام وربطها بالوحدات المحلية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتي ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد في تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقه مميزة وبسهولة ويسر للمواطن.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع الدكتوره إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد، وجميع إدارات ديوان عام المحافظة.



ناقش الاجتماع تطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان العام وربطه بالوحدات المحلية بشكل مميكن بدون أوراق، من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين بجودة عالية، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتحسين إدارة موارد الدولة، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات، وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها.



وأكد محافظ القليوبية، ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام محافظة القليوبية، وربطها بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر الجديدة.

كما أن المراكز التكنولوجية ستفصل مقدم الخدمة عن متلقيها منعا للفساد وسرعة إنجاز وإنهاء طلبات ومصالح المواطنين في سهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد والحفاظ على نظام العمل والخدمات والدورة المستندية.