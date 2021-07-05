الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبيه يبحث تطبيق ميكنة إدارات الديوان العام وربطها بالوحدات المحلية

دورات التحول الرقمي
دورات التحول الرقمي

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية الاستفادة من منظومة التحول الرقمي، كونها تُعد أحد أهم محاور تطوير الخدمات الحكومية، وتأتي ضمن مساعي الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.

ولفت إلى أن التحول الرقمي يساعد في توفير التكلفة والوقت والجهد، ويساعد في تحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وتقديم كافة الخدمات بطريقه مميزة وبسهولة ويسر للمواطن.


جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع  الدكتوره إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عقيل السكرتير العام المساعد، وجميع إدارات ديوان عام المحافظة.


ناقش الاجتماع تطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان العام وربطه بالوحدات المحلية بشكل مميكن بدون أوراق، من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين بجودة عالية، بهدف تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي وتحسين إدارة موارد الدولة، حيث سيتمكن المواطن من الحصول على الخدمات من البوابة إلكترونيًا بالكامل، بداية من التقديم والدفع الإلكتروني وصولا لتوصيل الخدمة للمنزل أو استلامها من مراكز خدمات المحليات، وكذلك التعاون مع وزارة التخطيط في بناء منظومة متكاملة لقياس أداء جودة الخدمات والقائمين عليها.


وأكد محافظ القليوبية، ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام محافظة القليوبية، وربطها بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ مصر الجديدة.

كما أن المراكز التكنولوجية ستفصل مقدم الخدمة عن متلقيها منعا للفساد وسرعة إنجاز وإنهاء طلبات ومصالح المواطنين في سهولة ويسر، وتوفير الوقت والجهد والحفاظ على نظام العمل والخدمات والدورة المستندية.

محافظة القليوبية عبدالحميد الهجان خدمات التحول الرقمي السكرتير العام الخدمات الحكومية الهيئات الحكومية خدمات المحليات المركز التكنولوجي

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

«عليا كورونا» توافق على زيادة نسب إشغال الفنادق والمطاعم والسينما لـ70%

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

العراق يعلن عن اتفاق تعاون مع مصر لإقامة مدن صناعية واقتصادية

بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد بدء إنتاج لقاح كورونا محليًا

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية