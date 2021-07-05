الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رابط تسجيل لقاح كورونا وخطوات الحجز على موقع وزارة الصحة الرسمي

لقاح كورونا
لقاح كورونا

مازال البحث عن رابط تسجيل لقاح كورونا يحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل لرغبة المواطنين في الحصول على اللقاح المعتمدة من وزارة الصحة المصرية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على جرعتي اللقاح وعدد المراكز الطبية المخصصة للقاح كورونا.

رابط تسجيل لقاح كورونا

يحصد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يوميا آلاف الأرواح بمختلف دول العالم حيث حصد قرابة 4 مليون مواطن حتى الآن، لذلك أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية في أواخر شهر فبراير الماضي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يستوعب تسجيل بيانات قرابة 5 مليون مواطن يوميا يمكن أن يستخدم كافة المواطنين الراغبين في الحصول على جرعتي اللقاح الذي اعتمدته الوزارة مؤخرا والذي يتم الحصول عليها في المراكز الطبية التي تم تخصيصها للقاح تحت إشراف فريق طبي مدرب على أعلى مستوى.

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كيفية تسجيل بيانات الراغبين في لقاح كورونا

يمكن تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على جرعتي اللقاح كورونا المستجد كوفيد 19 بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة الصحة من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • الضغط على زر تسجيل بيانات لقاح كورونا.
  • كتابة بيانات الراغب في اللقاح كاملة ( الاسم، الرقم القومي، ...).
  • اختيار محافظة الإقامة.
  • تحديد الفئة ( كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، أحد أعضاء الفريق الطبي، شباب).
  • كتابة تاريخ الميلاد.
  • كتابة وسيلة تواصل ( رقم التليفون والبريد الإلكتروني).
  • تحميل كافة التقارير الطبية الموضحة للحالة.
  • الضغط على زر التحميل.
  • حفظ الطلب والحصول على رقم الطلب من خلال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول.

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خطوات تسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا

 

عدد المراكز الطبية المخصصة للقاح كورونا

يمكن من رابط تسجيل لقاح كورونا وتحديد المنطقة التي يعيش فيها الراغب في الحصول على لقاح فيروس اختيار المركز الطبي الذي يتم الحصول فيه على اللقاح حيث خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية قرابة 410 مركزا طبيا بجميع محافظات الجمهورية يمكن الحصول فيهم على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث يحصل كافة الذين سجلوا بياناتهم على جرعتي اللقاح ممن ينطبق عليهم الشروط التي حددتها الوزارة من قبل والخاصة بالسن والحالة المرضية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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