البورصة تواصل الصعود فى مستهل التعاملات.. وإيقاف التداول على أسهم 6 شركات

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعاتها في مستهل تعاملات اليوم، الإثنين، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة على أغلبية أسهم السوق.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 10361 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57%، ليصل إلى مستوى 2192 نقطة، بالتزامن مع صعود مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 12958 نقطة، نتيجة ارتفاع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4033 نقطة.

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 2377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3344 نقطة.

وأوقفت إدارة البورصة التداول مؤقتا على أسهم 6 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم، وهي: مصر للأسمنت- قنا، اودن للاستثمارات المالية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

وأظهرت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة للشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 8.5 مليون سهم، 4446 سهما، 1.3 مليون سهم، 1000 سهم، 31223 سهما، 100 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات مليون سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 15379 سهما، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، 3 ملايين سهم، 10 آلاف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية للصناعات الهندسية 1.3 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بنفس الشركة 350 ألف سهم.

فيما أعلنت شركة مجموعة مستشفيات كليوباترا شراء الشركة 2.85 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم.

وكشفت شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي عن بيع البنك العقاري المصري العربي عدد 157.9 ألف سهم بسعر 60.189 جنيه بقيمة إجمالية 9.5 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 3.28% إلى 0.123%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.

وتقدمت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.44 مليار جنيه إلى 1.497 مليار جنيه، بزيادة قدرها 57.6 مليون جنيه موزعة على عدد 57.6 مليون سهم توزع كأسهم مجانية تمويلًا من حصة المساهمين في أرباح العام وفقا للقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر عام 2020، وكذلك تعديل المحل القانوني للشركة، منوهة إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارٍ فحصها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.