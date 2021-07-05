الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مع امتلاء المستشفيات.. إندونيسيا تقدم خدمات طبية عن بُعد مجانًا

مستشفي
مستشفي

قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، اليوم الإثنين، إن بلاده سوف تقدم خدمات طبية عن بُعد، حيث تسعى المستشفيات في أنحاء جزيرة جاوة الرئيسية جاهدة لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومة تتيح 11 موقعا لتقديم الاستشارات الطبية والوصفات الطبية عن بُعد للأشخاص الذين يعزلون أنفسهم في المنزل بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بودي: "المصابون بفيروس كورونا ونسبة الأكسجين في الدم لديهم تزيد على 19% ولا يجدون صعوبة في التنفس ولا يعانون من أمراض مصاحبة يمكنهم البقاء في المنزل بسهولة والحصول على رعاية طبية جيدة".

وفرضت الحكومة يوم السبت إغلاقا جزئيا على جزيرتي جاوة وبالي، ويسري الإغلاق حتى 20 يوليو، حيث تواجه البلاد موجة غير مسبوقة من إصابات كورونا.

وأبلغت المستشفيات في العديد من المدن عن نقص في الأكسجين، واضطرت إلى وقف استقبال المرضى مع استنفاد الطاقة الاستيعابية للأسرة.

وقال موظفون إن 33 مريضا على الأقل توفوا في مستشفى في مدينة يوجياكارتا وسط جاوة خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث نفد الأكسجين في المستشفى.

وسجلت إندونيسيا أكثر من 25 ألف حالة جديدة يوميا في الأيام القليلة الماضية، ما رفع إجمالي عدد الحالات إلى ما يقرب من 2.3 مليون حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 60582 حالة بعد تسجيل 555 حالة وفاة جديدة أمس الأحد.

لكن الخبراء قالوا إن الأرقام الحقيقية من المرجح أن تكون أعلى بكثير، نظرا لانخفاض مستويات الفحص والتعقب.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

المستشفيات كوفيد اللقاح كورونا وزير الصحة الإندونيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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