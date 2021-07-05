الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بحثت مع أعضاء اتحاد الصناعات العراقي سبل تعزيز الشراكة الصناعية

وزيرة التجارة: ندرس إقامة معارض متنقلة للمنتجات المصرية في المحافظات العراقية

وزيرة التجارة والصناعة
وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع

- نيفين جامع: نسعى لتعزيز  دور رجال القطاع الخاص في مصر والعراق للمساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

- الوزير تتفقد جناح المنتجات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي.

 

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الدور المحوري لرجال القطاع الخاص في مصر والعراق للمساهمة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بصفة عامة والصناعية بصفة خاصة، الامر الذى ينعكس بشكل إيجابياً على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، و أشارت  إلى أنه تم بحث إمكانية إقامة معارض مصرية متنقلة فى مختلف المحافظات العراقية ، خاصة وان المنتج المصري يلقى رواجا وقبولا من المستهلك العراقي.

وقالت وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بكل من مصر والعراق ، وهو ما يتطلب تقديم كل الدعم والمساندة من جانب حكومتي البلدين، لتوفير البيئة الاستثمارية المواتية والجاذبة للمستثمرين لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري المشترك ، وإقامة مشروعات مشتركة فى الجانبين .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة ونظيرها وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز، بأعضاء اتحاد  الصناعات العراقي برئاسة  عادل عكاب ، وقد شارك فى اللقاء  وليد إسماعيل سفير مصر بالعراق، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار الصناعي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والوزير مفوض تجارى عمرو هزاع مدير إدارة المشرق العرب بالتمثيل التجاري،  الى جانب عدد من رجال القطاع الخاص المصري.

- توسيع قاعدة الشراكة الصناعية بين الجانبين

وأشارت الوزيرة الى أهمية تعزيز أواصر التعاون بين اتحادي الصناعات بمصر والعراق وتبادل الخبرات الصناعية ، بما يسهم فى توسيع قاعدة الشراكة الصناعية بين الجانبين ، لافتةً فى هذا الاطار الى ان  العراق تحتل المرتبة الـ 25 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري باستثمارات تبلغ 500 مليون دولار في عدد 3500 مشروعاً وذلك في قطاعات الخدمات والزراعة والصناعة والاستشارات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

ومن ناحية أخرى تفقدن الوزير  يرافقها وزير الصناعة والمعادن العراقي، الجناح الدائم ومعرض المُنتجات المحلية للشركات الصناعية العراقية بمعرض بغداد الدولي .

وقد شمل الجناح على معروضات تعكس المقومات الصناعية العراقية ومنها منتجات جلدية وكيماوية ودوائية وملابس جاهزة ومواد بناء .

وفى هذا الاطار أشارت  إلى انه تم بحث إمكانية إقامة معارض مصرية متنقلة فى مختلف المحافظات العراقية ، خاصة وان المنتج المصري يلقى رواجا وقبولا من المستهلك العراقي.

العلاقات المحافظات المصرية الاقتصادية التجارة جامع العراقية العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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