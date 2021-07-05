الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 للمدارس الصناعية والتجارية والزراعية

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية 2021

يحصد موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 معدلات بحث عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انتهاء الامتحانات النهائية في أول يوليو الجاري، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد إعلان النتيجة ورابط وخطوات الاستعلام عنها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الذي خصصته لخدمة أولياء الأمور.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021

وفقا للخطة الزمنية المحددة فإنه من المتوقع إعلان نتيجة طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة ونظاميها ال (3_5) سنوات أخر أيام شهر يوليو الجاري عقب انتهاء أعمال الصحيح ورصد الدرجات ومراجعة كشوف الدرجات والتي بدأت أول بأول منذ اندلاع الامتحانات في 19 يونيو الماضي واستمرت حتى 1 يوليو الجاري من خلال لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية صارمة لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب حيث تم توزيع الطلاب بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحد عن 14 طالبا فقط.

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لينك بوابة التعليم الفنى نتائج الامتحانات 2021 لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية

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«التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 29 يوليو الجاري

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2021

يمكن لطلاب الدبلومات الفنية وأولياء أمورهم الاستعلام عن درجات الامتحانات إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

  • تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار أيقونة طلاب الدبلومات الفنية
  • الضغط على زر الإستعلام عن النتيجة
  • كتابة بيانات الطالب الراغب في معرفة درجاته
  • كتابة المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية
  • اختيار محافظة الإقامة
  • تحديد نوع الدبلوم ( زراعي، صناعي، تجاري،..) و نظام دراسته ( 3_5) سنوات
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ظهور درجات الطالب كاملة والمجموع الكلي والنسبة المئوية

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جدول امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2021

 

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية

يمكن للطلاب تقديم تظلمات على درجاتهم في اليوم التالي من موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 أي في بداية شهر أغسطس المقبل وإعلانها بشكل رسمي عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مباشرة في نهاية شهر يوليو الجاري وتستمر لمدة 15 يوم من فتح باب تقديم التظلمات حيث يتم إعادة تصحيح المواد الدراسية المقدم فيها التظلم على الدرجات أمام لجنة التظلمات التي أعدتها الوزارة لتصحيح أوراق الامتحانات للطلاب الدبلومات الفنية 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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