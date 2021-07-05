الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

كورونا في روسيا
كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية، 24 ألفا و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و635 ألفا و294 إصابة.
وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 84 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.. مشيرا إلى تسجيل 654 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي في روسيا، منها 106 حالات في العاصمة موسكو خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 138 ألفا و579 شخصا.
ولفت إلى أن 14 ألفا و540 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى خمسة ملايين و83 ألفا و441 شخصا.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 183.8 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.2 مليارات جرعة.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 183 مليونا و 785 ألف حالة.
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 977 ألف حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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