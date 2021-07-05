التصريح بدفن جثتي شخصين دهستهما سيارة نقل أثناء عبور الطريق بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما، دهستهما سيارة نقل أثناء عبورهما الطريق بمدينة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مصادمة ومتوفين بالقرب من أحد الأندية الرياضية بمدينة السلام ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين مصرع شخصين صدمتهما سيارة نقل مجهولة، أثناء عبورهما الطريق وتم نقل الجثتين إلي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل أحالت النيابة العامة بالنزهة، اليوم الإثنين، مهندسًا للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة دهس أمين ومندوب شرطة، اثناء استيقافه لتعطيله حركة المرور بالطريق العام بمنطقة النزهة.

أوراق القضية التي تنفرد " الدستور" بنشر أوراقها، حملت الرقم ١٤١٠ لسنة ۲۰۲۱ جنایات النزهة، المقيدة برقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ حصر تحقيق، المقيدة برقم ١٢٤٤ لسنة ۲۰۲۱ کلی شرق القاهرة.

قرار الاحالة

جاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها، من تحقيقات تتهم النيابة العامة “محمد.م” 30 سنة - مهندس معماری - لانه في يوم27 يناير 2021، بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة، قتل المجني عليه "شحته. م" بغیر سبق إصرار أو ترصد بأنه و حال تواجده بالسيارة قيادته علي جانب من الطريق أبصر قوة من الشرطة تقترب منه وتحيط بسيارته فخشى ضبطه وقرر الهرب وضمر في نفسه قتل أي من يعترض طريقة فاندفع بسيارته وصدم المجنى عليه بمقدمتها فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع في قتل المجني عليه "تامر. ظ" عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأنه وحال تواجده بالسيارة قيادته على جانب من الطريق أبصر قوة من الشرطة تقترب منه وتحيط بسيارتين فخشي ضبطه وقرر الهرب وضمر في نفسه قتل أيا منهم يعترض طريقه فأندفع بسيارته وصدم المجني عليه بمقدمتها فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الا انه خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات.

