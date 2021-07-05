الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني يثمن الاهتمام العربى والإقليمي لقاعدة 3 يوليو البحرية

قاعدة 3 يوليو البحرية
قاعدة 3 يوليو البحرية

اعتبر الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، أن قاعدة 3 يوليو التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة كبيرة لقدرات القوات المسلحة المصرية الباسلة هدفها الرئيسى حماية مقدرات الوطن الاقتصادية وحماية الأمن القومى المصرى والعربى.

وقال "الصالحى" فى بيان اليوم، إن أكبر دليل على ذلك الاهتمام الكبير من العديد من وسائل الإعلام العربية والإقليمية من خلال تسليط الضوء على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالى الغربى لمصر، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية هى الدرع والسيف لحماية الامن القومى المصرى والعربى والخليجى.

 ووجه الدكتور محمد الصالحى التحية والتقدير لوسائل الإعلام العربية والإقليمية التى احتفت مع الشقيقة الكبرى مصر بافتتاح هذا الصرح العسكرى الذى يمثل اضافة كبيرة لقدرات القوات المسلحة المصرية الباسلة.

 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد افتتح قاعدة 3 يوليو البحرية ورافقه الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى، وسط حالة من الاحتفاء بقيمة ومكانة مصر في العالم ومحيطها الإقليمى.

وتعد قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة علي الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي. 

كما تمثل قاعدة ٣ يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

الدكتور محمد الصالحي قاعدة 3 يوليو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة المصرية حماية الأمن القومي المصري وسائل الإعلام العربية

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وائل لطفي

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