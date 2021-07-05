بدء تلقى طلبات الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تلقى طلبات الراغبين فى الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، اليوم، وتستمر لمدة يومين لتنتهى الأربعاء 7 يوليو.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابات ندب المشاركين فى أعمال الامتحانات أمس، على إن يتم تشكيل لجنة متخصصة لفحص كافة طلبات الاعتذارات بكل مديرية، لتكون النتيجة على نهاية الأسبوع الجاري.

وحددت الوزارة حالات تقديم الاعتذارات عن المشاركة بالامتحانات وهي:

1- مستند دال على الحصول على إجازة بدون مرتب

2- وجود قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

3- العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية).

4- نسبة عجز 5%.

5- وجود طفل رضيع حتى سنتين

6- وجود طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

7- وفاة الزوج أو الزوجة

8- الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد

9- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً للجداول التالية:

جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .