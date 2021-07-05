«كورونا» يدفع الأسهم اليابانية للتراجع

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الإثنين، ونزل المؤشر نيكي لأقل مستوى في أسبوعين، مخفقا في تحقيق مكاسب عقب صعود وول ستريت على خلفية بيانات وظائف أمريكية قوية، وذلك بفعل تضرر أسهم الدورة الاقتصادية من تزايد إصابات كوفيد-19 في اليابان وأماكن أخرى.

وتراجع المؤشر نيكي 0.64 بالمئة إلى 28598.19 نقطة، وهو أقل مستوى في أسبوعين، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.37 بالمئة إلى 1948.99 نقطة.

وهذا الأداء ضعيف بشكل واضح بعدما صعدت الأسهم في وول ستريت لمستويات قياسية جديدة عقب صدور بيانات الوظائف لشهر يونيو يوم الجمعة، والتي أظهرت انتعاش التوظيف ومؤشرات محدودة لتضخم الأجور.

وتراجع الكثير من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، وقادت أسهم شركات الصلب الخسائر، وهي من القطاعات الأكثر تأثرا بالاقتصاد العالمي والمخاوف بشان سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19.

ونزل سهم جيه.إف.إي أربعة بالمئة، وانخفض سهم نيبون ستيل 3.5 بالمئة.

و في سياق متصل، تراجعت أسعار الأسهم اليابانية مجددا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل المخاوف من تداعيات السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد والمعروفة باسم "دلتا"، في أعقاب تسجيل مدينة طوكيو أكبر عدد من الإصابات المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر أمس.

وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا للأسهم اليابانية بنسبة 2ر0% إلى 1939.21 نقطة وذلك لليوم الثالث على التوالي، في حين تراجع مؤشر نيكي 225 الرئيسي بنسبة 3ر0% إلى 04ر28707 نقطة.

وكان سهم مجموعة ميتسوبيشي إلكتريك كورب الأكثر تراجعا وساهم بصورة كبيرة فى تراجع مؤشر توبكس، حيث تراجع السهم بنسبة 1ر6%، كما تراجع اليوم 1295 سهما من إجمالي 2187 سهما مسجلة في البورصة اليابانية في ارتفعت أسعار 764 سهما.