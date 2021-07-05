مطالبات برلمانية بسرعة نقل جثامين المصريين ضحايا حرائق قبرص

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات لنقل الضحايا المصريين الأربعة الذين لقوا حتفهم في قبرص نتيجة الحرائق الهائلة في بعض القرى القبرصية وهم صموئيل ميلاد فاروق، وعزت سلامة يوسف، ومرزوق شهدي مرزوق عطية، وماجد دانيال يونان راغب على أن يكون نقل الجثامين لمصر على نفقة الدولة.

كما طالب رمزى في بيان اليوم من الحكومة بتسهيل نقل جثامين هؤلاء الضحايا إلى مركز الناصرية بمحافظة المنيا، مشيرًا إلى أن هناك جهود مكثفة من جانب وزارة الخارجية المصرية لنقل الجثامين في أقرب وقت ممكن إلى البلاد.

وتوجه بخالص العزاء لأسر الضحايا وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وطالب رمزى من السفير سامح شكرى وزير الخارجية تكليف السفارة المصرية بقبرص بالحصول على جميع التعويضات المناسبة لأسر هؤلاء الضحايا، مؤكداً ضرورة أن يتم ذلك الأمر من خلال تكليف محامين للحصول على التعويضات المناسبة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية أن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات المعنية في قبرص بوفاة المصريين الأربعة، مشيرة في في بيان لها إلى أن السفارة المصرية في قبرص فور تلقيها المعلومات، قامت بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسئولين القبارصة، الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام، وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة.

كما انتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية، لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث يجرى في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته، تمهيداً لإنهاء كافة الاجراءات لنقل جثامين المتوفين المصريين إلى أرض الوطن في أسرع وقت ممكن.