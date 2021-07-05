زحام بكورنيش النيل وكثافات متحركة في «صلاح سال والزراعي» وكوبري أكتوبر

شهدت محاور القاهرة والجيزة اليوم الاثنين، كثافات متحركة تجاوزت معدلات سير السيارات خلالها ما بين 65 و70 % على معظم المحاور، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكباري والمحاور الرئيسية.

وظهرت بطريق ماسبيرو تكدسات مرورية عند كورنيش النيل للقادم من الساحل إلى وسط المدينة ويُفضل سلوك شارع شبرا.

وتعمل الحركة المرورية في محور 26 يوليو تعمل بشكل مرضي وطبيعي، فيما يشهد أسفل الدائري للقادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان زحاما، ويُنصح باستخدام محور روض الفرج.

- كثافات مرورية للسيارات على كوبري أكتوبر

وكوبري أكتوبر شهد كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة اتجاه مناطق وسط البلد وكثافات أخرى في الاتجاه العكسي بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان هشام بركات وصولا إلى الدائري.

وتشهد القاهرة ازدحاما عند في أعلى كوبري الحدائق للقادم من الوايلي والزاوية إلى مدينة نصر والفنجري ويفضل شارع مصر والسودان، كما يوجد ازدحاما عند أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات إلى مصر الجديدة وحلمية الزيتون والتجنيد لذلك يُنصح بسلوك كوبري سرايا القبة.

حركة السيارات تباطأت بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق الميرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين .

وتواجدت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء.

كثافات مرورية على "الدائري" في الجيزة

وشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وفي محافظة الجيزة شهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بمنطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه الى كوبري الجيزة المعدني ولشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل حتى شارع التحرير وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.​