الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مخاوف «كورونا» تبقي أسهم أوروبا دون مستويات قياسية

أسهم أوروبا
أسهم أوروبا

علقت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين دون أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أثار الانتشار العالمي لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا مخاوف من تعثر اقتصادي، غير أن سهم موريسونز قفز مع اشتداد معركة للاستحواذ على الشركة البريطانية.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، وكانت أسهم شركات السيارات السفر من أكبر الخاسرين.

وكانت أسهم التعدين من الأسهم الرابحة القليلة، إذ قفزت 1.4 بالمئة، مقتفية أثر أسعار المعادن.

يعاني ستوكس 600 لاستعادة ذروته التي سجله في منتصف يونيو، إذ أدت القفزة في حالات الإصابة بالفيروس إلى زيادة المخاوف من شبح قيود سفر جديدة وهددت بعرقلة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو من الركود الناجم عن الجائحة.

وتراجعت الأسهم الفرنسية 0.2 بالمئة بعد أن حذر وزير الصحة أوليفيه فيران من أن فرنسا قد تتجه نحو موجة رابعة من الجائحة بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى.

وقفزت أسهم موريسونز 11.6 بالمئة بعد أن قالت شركة الاستثمار المباشر الأمريكية أبولو جلوبال مانجمنت إنها تدرس عرضا محتملا لمجموعة المتاجر البريطانية. 

ووافقت موريسونز يوم السبت على استحواذ بقيمة 6.3 مليار جنيه إسترليني (8.7 مليار دولار) مع مجموعة أخرى.

وفي سياق متصل، صعدت الأسهم الأوروبية الأسبوع الماضي، بفضل دفعة من شركات صناعة أشباه الموصلات، بينما يترقب المستثمرون تقريرا شهريا للوظائف في الولايات المتحدة يصدر في وقت لاحق اليوم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة فيما زادت أسهم التكنولوجيا 0.6 بالمئة.

وارتفع سهم "إيه.إس.إم.إل هولدينج" لصناعة أشباه الموصلات 0.5 بالمئة، بعد أن قالت ميكرون تكنولوجي إنها تخطط للبدء في استخدام آلات تصنعها "إيه.إس.إم.إل" في الإنتاج في 2024، بينما صعد سهم "إيه.إس.إم انترناشونال إن.في" واحدا بالمئة تقريبا بعد أن توقعت
الشركة طلبيات أكبر في الربع الثاني.
ونزل سهم إس.إم.سي.بي الفرنسية 0.9%، بجانب إنديتكس المالكة لزارا بعد أن قال مصدر قضائي لرويترز إن الشركتين تخضعان لتحقيق بشأن الاشتباه في أنهما تسترتا على "جرائم ضد الإنسانية" في منطقة شينجيانغ الصينية.

الأسهم الأوروبية كورونا كوفيد اللقاح سلالة دلتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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