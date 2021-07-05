الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تستضيف مؤتمر التراث العربي المسيحي.. تعرف على كلية اللاهوت الإنجيلية

كليه اللاهوت الإنجيلية
كليه اللاهوت الإنجيلية

تستضيف كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة الجمعة المقبل، المؤتمر التاسع والعشرون لأصدقاء التراث العربيّ المسيحيّ.

ويتناول المؤتمر الأبحات والأوراق المقدمة الموضوعات الخاصة بالتراث العربيّ المسيحيّ، وهي الكتابات العربيّة المسيحيّة في شتى المجالات.

ويُعقَدُ المؤتمر في القاعة الرئيسة بكلية اللاهوت الإنجيليّة، ويتكون المؤتمر من 7 جلسات، يشارك فيها 20 باحثًا.

الجدير بالذكر، أنَّ المؤتمر كان يُعقَدُ سنويًا يومي الجمعة والسبت الأخيرين من شهر فبراير من كل عام، ولكنه تأجل هذا العام، ليعقد في يوم واحد، وذلك نظرًا لتفشي وباء كورونا على أمل أن يكون في العام المقبل في ميعاده.

وقبيل استضافتها مؤتمر التراث العربي المسيحي تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن كلية اللاهوت الإنجيلية:

تاريخ كلية اللاهوت الإنجيلية


كلية اللاهوت الإنجيلية هي المؤسسة التعليمية للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر،  وتأسست كلية اللاهوت الإنجيلية عام ۱۸٦۳ بهدف إعداد رعاة وتدريب قادة للكنيسة الإنجيلية  والكنائس المختلفة في مصر والعالم العربيّ، وللجاليات العربيّة بالخارج ليكونوا مؤَهَلِين لخدمة الكنيسة والمجتمع.

تستقبل جميع الطوائف المسيحية

وتهدف الكلية الى إعداد خدام و قسوس مكرسين للعمل الرعوي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر وإعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي وتقوم الكلية بتدريب قيادات الكنيسة من العلمانيين في القطاعات المختلفة  قادة- أسرة - مرأة- شيوخ- شمامسة.

وتستقبل كلية اللاهوت الدارسين من مختلف الطوائف المسيحية الذين يرغبون فى اكتساب المعرفة اللاهوتية التي تؤهلهم لمجالات الخدمة المتعددة.

كان أول مكان تستخدمه الكلية مقراً لها هو عوامة (أيبس) والتي استخدمت كقاعة للدراسات اللاهوتية والتدريبات العملية حيث كانت القرى التي ترسو عليها العوامة فى طريقها للصعيد مكاناً للتدريبات العملية للطلاب ثم تنقلت فى أكثر من مكان حتى استقرت بمقرها الحالي بالعباسية سنة ۱۹۲٦.

على مر 150 سنة خرّجت الكلية قيادات متميزة في مجالات الرعاية وخدمة الكلمة و الكرازة والإدارة و خدمة التنمية والكتابة حيث خدموا الكنيسة والمجتمع، وبعضهم خدموا كمرسلين في دول المنطقة أو في الغرب للجاليات العربية في المهجر.

كلية اللاهوت كلية اللاهوت الإنجيلية الطوائف المسيحية لأصدقاء التراث العربي المسيحي التراث العربى

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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