الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط» تبحث سبل تعظيم الاستفادة من المخططات العمرانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا، برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لبحث سبل التعاون بين الأطراف المختلفة لتعظيم الاستفادة من المخططات العمرانية، بحضور المهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، الدكتور هشام حافظ، مستشار رئيس هيئة التخطيط العمراني، والدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، ومسئولي وزارة التنمية المحلية. 

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد كمالي إلى جهود وزارة التخطيط في تطوير منظومة التخطيط التنموي في مصر وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، حيث ترتكز عملية التطوير على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة أهمها؛ الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأكد كمالي أهمية التنسيق بين جهود التخطيط العمراني والتخطيط التنموي من خلال الاتفاق على منهجية التنسيق بين وزارة التخطيط، ووزارة التنمية المحلية، وهيئة التخطيط العمراني لضمان الحصول على أقصى استفادة ممكنة من المخططات العمرانية.

وأوضح كمالي أهمية المعادلة التمويلية ودورها في عدالة توزيع الاستثمارات، حيث يتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية، مشيرا إلى أهمية تحسين المناخ الاستثماري لكل محافظة من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية المختلفة بين المحافظات.

وتناول الاجتماع الذي عقدته وزارة التخطيط مناقشة تجربة مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية العامة للتجمعات العمرانية لمراكز ومدن وقرى محافظة الغربية، ومركز بنها بمحافظة القليوبية، كما تم مناقشة مشروع التكامل بين العمران القائم والعمران الجديد، وضرورة العمل على تنمية مهارات، ورفع كفاءة القائمين على تنفيذ المخطط الاستراتيجي.

التخطيط أحمد كمالي المخططات العمرانية معادلة تمويلية اجتماع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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