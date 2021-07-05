استقرار أسعار أرز الشعير والأبيض في السوق المحلي اليوم

استقرت أسعار أرز الشعير والأبيض في السوق المحلي المصري اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، بينما انخفضت أسعار الأرز في بورصة شيكاغو للتجارة بنهاية التداولات الأسبوعية الجمعة 2 يوليو 2021.

وفي السوق المحلي، سجل سعر أرز الشعير "عريض الحبة" نحو 3,850 جنيه للطن، كما بلغ سعر أرز الشعير "رفيع الحبة" نحو 3,550 جنيه للطن.

وسجل سعر الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" عند 7,400 جنيه للطن.

وبلغ سعر الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5% " نحو 7,100 جنيه للطن.

وتراوح سعر الأرز للمستهلك ما بين 5.65 إلى 13.95 جنيه للكيلو، حسب نوع وجودة الأرز ونسبة الكسر وجاءت الأسعار علي النحو التالي:

أرز أبيض 9.95 جنيه للكيلو.

أرز فاخر 11.50 جنيه للكيلو.

أرز 13.70 جنيه للكيلو.

أرز 5.65 جنيه للكيلو.



وشهدت العقود الآجلة للأرز انخفاضًا عند تسوية تداولات الجمعة 2 يوليو 2021 ببورصة شيكاغو، حيث سجل عقد يوليو للتداول نحو 12.840 دولار للطن، بانخفاض قدره 315 سنتا، وذلك في انتظار الجلسة الافتتاحية لتداولات الأسبوع غدًا الثلاثاء لوجود عطلة رسمية في بورصة شيكاغو اليوم .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت أن إجمالي تعاقدات الأرز بلغ نحو 270 ألف طن، مشيرة إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من الأرز يكفي حتى ديسمبر 2021.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أن إجمالي المساحة المزروعة من الأرز بلغت 858 ألف فدان، بعد قرارات وزارتي الزراعة والري، بتخفيض المساحة المزروعة من المحاصيل الأكثر استهلاكا للمياه، مشيرة إلى أن الفجوة الاستهلاكية بلغت نحو 600 ألف طن.

وأوضحت، أنها قامت بالتعاون مع الأجهزة المعنية بسد جزء الفجوة الاستهلاكية عن طريق الاستيراد، حيث تم استيراد 285 ألف طن من أنواع الأرز الأبيض تكون مشابهة لذوق وطلب المستهلك.

وأضافت أنه تم إجراء اختبارات طهو على الأرز المستورد بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع للمركز القومي للبحوث، لاختبار توافق ذوق الأرز المستورد وطريقة طهوه مع الاستخدام المصري.

وذكرت الوزارة، أن الحكومة قامت باتخاذ قرار بحظر تصدير الأرز المحلي للخارج، لمنع التلاعب والتهريب، كما تم تكثيف الحضور الرقابي لمنع حجبه عن السوق الحرة، ورفع سعره وإحداث بعض الأزمات في توقيتات الطلب الموسمي الزائد.

ولفتت إلى أن جهود الهيئة العامة للسلع التموينية نتج عنها قيام تجار الأرز في السوق المحلية بطرح الكميات المخزنة في حوزتهم وعرضها من خلال توريدها في منظومة التموين بأسعار تنخفض عن سعر الأرز السائد بنحو 1.5 إلى 2 جنيه للكيلو.