الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تصفية 6 مسلحين.. تفاصيل إحباط هجوم إرهابي لـ«داعش» في روسيا

الشرطة في موسكو
الشرطة في موسكو

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي عن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية، في مدينتي موسكو وأستراخان وجمهورية قباردينو بلقاريا، أعدها عناصر من تنظيم "داعش" (التنظيم محظور في روسيا)، مضيفة أنه تمت تصفية ستة مسلحين، واعتقال اثنين آخرين.

وقال الأمن في بيان: "تم إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية التي جرى التخطيط لها في صيف 2021 من قبل أعضاء خلايا تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، ونتيجة للإجراءات المتخذة تم تحييد ستة مسلحين واعتقال اثنين".

وتم اعتقال شخص من التنظيم الإرهابي، يوم الخميس الماضي، في العاصمة موسكو، خطط لتفجير قنبلة في مكان مزدحم.

وكان الأمن الفيدرالي قد أعلن بداية الشهر عن إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.

وأشار البيان إلى قيام أحد المجرمين في مقاطعة أستراخان بمقاومة قوات الأمن أثناء القبض عليه، ما أدى إلى قيام القوات بتحييده، أما الثاني فقد تم اعتقاله في موسكو.

ونوه البيان إلى العثور على أسلحة آلية وذخيرة، وقنبلة يدوية من طراز "أف-1"، وأدبيات دينية متطرفة، أثناء تفتيش وخلال عمليات البحث، في أماكن إقامة المتهمين. وتم فتح قضايا جنائية مرتبطة بثبوتيات المشاركة في أنشطة منظمة إرهابية.

وكان قد أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، خلال الشهر الماضي، إحباط أعمال إرهابية كان يخطط أعضاء تنظيم "داعش" للقيام بها في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعة أستراخان جنوبي روسيا.
وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي التحضير لأعمال إرهابية من قبل أعضاء تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)"

روسيا الامن افيدرلي داعش إحباط إحباط سلسلة هجمات إرهابية في موسكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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