«الري» تبحث خطة مواجهة تلوث «كتشنر» ومحطة مصرف «سماتاي»

عقد الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، اجتماعا مع اللجنة الخاصة بدراسة الاحتياجات المطلوبة بمحطة رفع "سماتاي"، ضمن المشروعات والعمليات المقرر القيام بها في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر" خلال الفترة المقبلة لتخفيف حدة التلوث البيئي.



واستعرض الاجتماع بحضور المهندس وليد حقيقي، مدير مشروع تحسين نوعية المياه للمشروع، آلية العمل بالمشروع والإجراءات المستقبلية فيما يخص أعمال تأهيل المساقى وتنفيذ شبكات ري حديث وأنشطة التوجيه المائي في زمام مصرف كوتشنر، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه المصرف لزمام 588 ألف فدان، بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية لتخفيف حدة التلوث البيئي.



واستعرض الاجتماع موقف إنشاء عدد من الأعمال الصناعية وتأهيل محطات الصرف على مصرف تحويلة سماتاى لتحويل المياه على مصرف الغربية الرئيسى بطاقة 10 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى أعمال تأهيل مصرف كتشنر لتخفيف حدة التلوث فى 182 قرية ضمن ثلاثة محافظات وهى الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، بجانب تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف.



إزالة وتقليل أسباب التلوث البيئي



كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي تتم لإزالة أو تقليل التلوث فى المصرف الذي يعد أكبر مصرف للصرف الصحى بمصر، وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى ثلاث محافظات وهى كفر الشيخ والغربية والدقهلية، بطول 69 كيلومترا، حيث يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان كافة المناطق التى يمر بها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.



يذكر أن مصرف كتشنر يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومترًا، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية للمواطنين.

