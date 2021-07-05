إجراء 14 عملية جراحية خلال 24 ساعة بمستشفى مطروح العام

أجرى أطباء مستشفى مطروح العام، 14 عملية جراحية ما بين لستة اعتيادية وطوارئ على مدار 24 ساعة، ما بين حالات جراحة عامة وعظام وأوعية دموية ومخ وأعصاب.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور أحمد البلتاجي، إن أطباء مستشفى مطروح العام نجحوا في إجراء 14 عملية جراحية من بينها استكشاف لشرايين وأوردة الطرف العلوي الأيسر لمريضة تبلغ من العمر 59 سنة تعاني من فشل كلوي مزمن وسمنة مفرطة، وتم عمل وصلة شريانية وريدية للغسيل الكلوي وتركيب قسطرة بالوريد الودجي الأيمن للغسيل الكلوي من خلالها.

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر إلى فريق العمل في مستشفى مطروح العام، تحت إشراف الدكتور صبري شعبان مدير عام المستشفى.



وكانت وضعت سيدة مصابة بفيروس كورونا وتبلغ من العمر 22 عاما، مولودتها الأولى، في ولاده طبيعية، عقب دخولها عناية العزل داخل مستشفى مطروح العام.



وقال الدكتور صبري شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، خلال حديث سابق لـ"الدستور، إن المستشفى استقبل سيدة حامل بحالة غير مستقرة وتبلغ من العمر 22 عاما مصابة بفيروس كورونا المستجد محولة من مستشفي الصدر.

وأوضح، أنه تم على الفور جرى حجزها في عناية مستشفى مطروح العام واستدعاء أخصائي نساء وتوليد وإعطاءها البروتوكول الخاص بمرضى كورونا، مشيرا إلى أنه تم إجراء أشعة تليفزيونية على البطن وأشعة دوبلر على شرايين وأوردة الساقين أكثر من مرة تحسباً لوجود تجلطات داخل الأوعية الدموية .

وأضاف شعبان أنه في الساعة السابعة صباحا وضعت السيدة مولودتها الأولى في ولادة طبيعية ودون حدوث أي مضاعفات، مشيرا إلى أنه تم على الفور دخول المولودة لقسم حديثي الولادة لتلقي العلاج اللازم، مؤكدا على أن الأم والمولودة بحالة جيدة ومستقرة وتتم متابعتهما لحظة بلحظة.