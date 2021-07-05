«مياه المنوفية» تنهي إصلاح عطل بخط «700 مم» في مركز الشهداء

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن الانتهاء من إصلاح عطل بحاري 700مم GRP بمركز الشهداء، تحت إشراف مباشر من المهندس سمير منصور، رئيس قطاع التشغيل والصيانة والمهندس صبحي المصري.

وأضاف صالح، أنه تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية من حفار وسيارة كسح لسرعه إنهاء العطل، وكذلك تأمين المكان بواسطه مسؤول السلامة والصحة المهنية بالفرع وانتهى إصلاح العطل بالردم ورد الشيء لأصله.

وأوضح نجيب، أن الشركة تسعى إلى تحسين الخدمات التى تقدمها في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، واهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية برفع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى واصلاح الأعطال فى أسرع وقت لضمان استدامة الخدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الآداء.

استلام موقع إنشاء محطة مياه أشمون العملاقة ضمن "حياة كريمة"



وعلى صعيد آخر، التقى اليوم الدكتور محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، وأعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة المنفذة للمبادرة الرئاسية "حياه كريمة" بمركز أشمون واستشاري المشروع ومسؤولي مجلس مدينة أشمون وبحضور المهندس أحمد الباجوري رئيس فرع أشمون، لاستلام الأرض المخصصة لإنشاء أكبر محطة مياه مرشحة بمركز أشمون زمام قرية أبو عوالي التابعة للوحدة المحلية بجريس.

وأشار نجيب إلى أن محطة مياه أشمون الجديدة ستخدم مدينة أشمون والقرى التابعة لها وعددها 54 قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تنمية الريف المصري.

وأكد على المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزي أشمون والشهداء لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.