«التعليم»: إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 29 يوليو الجاري

تستمر كنترولات تصحيح وتقدير مواد الدبلومات الفني، بالعام الدرسي الحالي 2020-2021، في تصحيح المواد، وفق الخطة المقررة من قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية، يسير وفق الجدول المقرر لعملية التصحيح، على أن يتنهى يوم 10 يوليو الجاري، وسيتم إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، يوم 29 يوليو الجاري.

وأكد نائب الوزير، أنه يشترك فى عملية التقدير حوالى 45 ألف مقدر على مستوى الجمهورية، وسط توفير كافة الإجراءات الصحية والاحترازية للمقدرين حفاظا على صحتهم من فيروس كورونا، وتابع أنه فور انتهاء علمية التصحيح ستتم عمليات المراجعة لكافة المواد ثم تجميع الدرجات ورصدها.

وكشف مجاهد، أن لجان النظام المراقبة ستقوم بتلقي طلبات التظلمات فور إعلان النتيجة فى اليوم التالي وتستمر لمدة 15 يوما.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، أجريت في (1431) مادة امتحانية، وتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، وبمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.

كما تم وضع خطة لنقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بـ امتحانات الدبلومات الفنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما تم وضع تعليمات خاصة لرؤساء لجان سير الامتحان خاصة بأعمال الامتحانات والممتحنين والطلاب، والتأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتنبيه على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بتحويل جميع المخالفات الخاصة بالغش بجميع الوسائل وأيضًا حيازة التليفونات المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب أو انتحال صفة الطالب إلي الشئون القانونية لإعمال شئونها من خلال تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تصل إلي إلغاء الامتحان للطالب في مادة أو في جميع المواد، وتصل إلي الحبس والغرامة لكل من شارك أو ساهم في التسهيل للغش.