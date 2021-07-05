الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«معنديش وقت للصلاة».. من هي داليا نعيم التي أثارت الجدل على «السوشيال ميديا»؟

داليا نعيم
داليا نعيم

أثارت المذيعة والممثلة العراقية داليا نعيم، الجدل بعد إجاباتها على أسئلة نزار الفارس، في برنامجه "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد".


وتسبب تصريحات المذيعة والممثلة العراقية في إثارة جدل واسع على مواقع "السوشيال ميديا"، عندما سألها عن انتظامها في الصلاة، لترد قائلة:"أريد أن أصلي دائمًا، ولكن المشكلة عندي في الوقت، معنديش وقت للصلاة، وعلى طول بقول هستمر بالصلاة، مثلا أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة، كيف أصلي وحاطة ميك أب، صلاتي غير استمرارية، بالعكس إن شاء الله استمر في الصلاة، ومش شرط أصلي اليوم، وأجل صلاتي غدًا، هذا الموضوع غلط".


وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن داليا نعيم.
- ممثلة عراقية. 
- ولدت في أغسطس عام 1993 ، في بغداد تسكن في منطقة الأعظمية في بغداد. 
- بعد أن توفي والدها عاشت مع والدتها. 
-بدأت مشوارها إلي الشهرة من خلال عملها كإعلامية في أحدى القنوت الغنائية “إم سي بي” ، وبعد أن لفتت أنظار الجمهور دخلت مجال التمثيل وقدمت العديد من المسرحيات العراقية.
- شاركت داليا في العديد من المسرحيات منها “ورث بابا خرابة و بطيخ في المريخ وورث مصري ” 
- حققت نجاحات كبيرة علي صعيد الفن، فهي الان تعد واحدة من أهم النجوم في المسرح الوطني العراقي.
- في عام 2014 بعد مسيرتها في مجال الإعلام والتمثيل، نالت جائزة أفضل إعلامية في العراق.
-  أطلق عليها لقب "باربي بغداد".
-هوس داليا نعيم بعمليات التجميل، جعلها عرضة للسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
- تضع الكثير من مساحيق التجميل على وجهها، كما صبغت شعرها باللون الأصفر، ما أثار جدلاً واسعاً حول إطلالتها. 
وكانت قد قالت حول ما أثير عن إطلالاتها على مواقع "السوشيال ميديا"، ردت قائلة:"أريد أن أسأل سؤال هل مكياجي "أوفر"؟ في ناس مرضى نفسيين وبيتعكزوا على هذه الأشياء مثل تدمير المكياج ورغم إني أقدم حلقات برنامجي التلفزيوني بشكل طبيعي، أجد أن الموضوع أثار ضجة وأنا عندما أقوم بعمل إعلان لطبيب تجميل كل الحبايب يذهبوا إليه نريد مثل فم داليا شفاتها، وأنا مقتنعة بشكلي والأشخاص يغارون مني ويتمنون أن يكونوا مثلي وهذا ليس غرورا".

داليا نعيم الفنانة داليا نعيم داليا نعيم تثير الجدل معلومات عن داليا نعيم من هى باربي بغداد

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

«النقل»: إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بـ4 محافظات

تفاصيل التحقيق مع «الطوخي» صاحب أشهر محل سمين في المطرية

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة 2021

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية