«معنديش وقت للصلاة».. من هي داليا نعيم التي أثارت الجدل على «السوشيال ميديا»؟

أثارت المذيعة والممثلة العراقية داليا نعيم، الجدل بعد إجاباتها على أسئلة نزار الفارس، في برنامجه "مع الفارس" عبر قناة "الرشيد".



وتسبب تصريحات المذيعة والممثلة العراقية في إثارة جدل واسع على مواقع "السوشيال ميديا"، عندما سألها عن انتظامها في الصلاة، لترد قائلة:"أريد أن أصلي دائمًا، ولكن المشكلة عندي في الوقت، معنديش وقت للصلاة، وعلى طول بقول هستمر بالصلاة، مثلا أنا عندي برنامج وياك صار وقت الصلاة، كيف أصلي وحاطة ميك أب، صلاتي غير استمرارية، بالعكس إن شاء الله استمر في الصلاة، ومش شرط أصلي اليوم، وأجل صلاتي غدًا، هذا الموضوع غلط".



وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن داليا نعيم.

- ممثلة عراقية.

- ولدت في أغسطس عام 1993 ، في بغداد تسكن في منطقة الأعظمية في بغداد.

- بعد أن توفي والدها عاشت مع والدتها.

-بدأت مشوارها إلي الشهرة من خلال عملها كإعلامية في أحدى القنوت الغنائية “إم سي بي” ، وبعد أن لفتت أنظار الجمهور دخلت مجال التمثيل وقدمت العديد من المسرحيات العراقية.

- شاركت داليا في العديد من المسرحيات منها “ورث بابا خرابة و بطيخ في المريخ وورث مصري ”

- حققت نجاحات كبيرة علي صعيد الفن، فهي الان تعد واحدة من أهم النجوم في المسرح الوطني العراقي.

- في عام 2014 بعد مسيرتها في مجال الإعلام والتمثيل، نالت جائزة أفضل إعلامية في العراق.

- أطلق عليها لقب "باربي بغداد".

-هوس داليا نعيم بعمليات التجميل، جعلها عرضة للسخرية من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

- تضع الكثير من مساحيق التجميل على وجهها، كما صبغت شعرها باللون الأصفر، ما أثار جدلاً واسعاً حول إطلالتها.

وكانت قد قالت حول ما أثير عن إطلالاتها على مواقع "السوشيال ميديا"، ردت قائلة:"أريد أن أسأل سؤال هل مكياجي "أوفر"؟ في ناس مرضى نفسيين وبيتعكزوا على هذه الأشياء مثل تدمير المكياج ورغم إني أقدم حلقات برنامجي التلفزيوني بشكل طبيعي، أجد أن الموضوع أثار ضجة وأنا عندما أقوم بعمل إعلان لطبيب تجميل كل الحبايب يذهبوا إليه نريد مثل فم داليا شفاتها، وأنا مقتنعة بشكلي والأشخاص يغارون مني ويتمنون أن يكونوا مثلي وهذا ليس غرورا".