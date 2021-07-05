«النقل»: إزالة التعديات على حرم السكة الحديد بـ4 محافظات

بالتنسيق مع الجهات المعنية

أوضحت وزارة النقل اليوم، أنه تم تحديد محافظات (القاهرة – الإسكندرية – البحيرة - مطروح ) كمرحلة أولى لإزالة التعديات الموجودة على حرم السكة الحديد، حيث بلغ إجمالي حالات التعدي على حرم السكة الحديد بالمحافظات الأربع 1520 حالة تعدي.

وبلغت حالات التعدي 609 حالات بمحافظة القاهرة و465 حالة بمحافظة الإسكندرية و415 حالة بمحافظة البحيرة و31 حالة بمحافظة مرسى مطروح، على أن يتم البدء في إزالة التعديات في باقي المحافظات في المراحل التالية .

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتأمين مسير القطارات وتجنب وقوع حوادث بسبب التعديات الموجودة على حرم السكة الحديد حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأشار البيان الصادر عن الوزارة، إلى أن وزارة النقل قامت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ إزالة تلك التعديات خلال الفترة القادمة .

وأهابت الوزارة في بيانها بكافة المواطنين مساعدة كافة الجهات المنفذة لإزالة التعديات في مهامها لتأمين مسير القطارات حفاظاً على أرواح المواطنين.