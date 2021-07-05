اختبأ فيه الرئيس السادات أثناء هروبه من الإنجليز.. قصة كهف سنور ببني سويف

واحد من النوادر في مصر والعالم

تمتلك محافظة بنى سويف كهف وادى سنور والذى يعد واحدا من الظواهر النادرة والذى يعد من أفضل الكهوف على مستوى العالم، ويعد تحفة من الأنواع النادرة فهو لا يوجد مثيل له في العالم سوى كهف في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية بعد ان تم اكتشافه عام 1989 من القرن الماضي أثناء العمل في محجر "الألباستر" رقم (54) الواقع داخل منطقة جبل وادى سنور بشرق النيل.

وقال أحمد رشاد، مدير محمية كهف سنور، إن الكهف يعد من أندر الكهوف الموجودة داخل مصر حيث يعد رقم واحد من الكهوف الطبيعية داخل مصر، لأنه يحتوي على أغلب الاشكال الجيولوجية الموجودة في الكهوف العالمية، مشيرا إلى أن الكهف يتم إغلاقه في الوقت الحالي، لتأمين ممر الدخول للكهف حرصاً على سلامة المترددين بقرار إداري من قطاع حماية الطبيعة التابع لجهاز لشؤون البيئة.

وأشار مدير محمية كهف سنور لـ "الدستور" إلى أن هناك دراسة فنية متكاملة في التوقيت الحالي يقوم بها مركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة، بالاشتراك مع أساتذة من كلية الهندسة جامعة القاهرة لعمل دراسة هندسية بجانب الدراسة الفنية لمركز الحد من المخاطر، وسيتم بعد الدراسة العرض على وزارة البيئة لعمل توصيات الدراسة بمقترحات التطوير والتكلفة الخاصة بمنطقة الكهف.

- محاجر "الألباستر" بخام المرمر الأحمر

و أوضح أن محاجر "الألباستر"، تشتهر بخام المرمر الأحمر والذى يشبه منظر الألماس في جماله ويعتبر من أجود أنواع الرخام في العالم، و تم استغلالها في عهد الفراعنة وكذلك في عهد "محمد على " في جدران مسجده بالقاهرة.

- تفاصيل كهف سنور

ويبعد كهف سنور بمسافة 28 كم شرق مدينة بني سويف و 175كم عن القاهرة، ويعتبر أحد الكهوف النادرة عالميًا، حيث يمتد بنحو 700م في باطن الأرض بعمق 15 مترا، ويصل اتساعه 15 م تقريبا ويضم أشكال مورفولوجية رائعة تعرف باسم "الأسبيليوتيم" ويحتوى على تراكيب جيولوجية معروفة "صواعد وهوابط" تكونت عبر ملايين السنين، نتيجة تفاعلات كيميائية للمياه الجوفية تحت سطح الأرض واختلاطها بالحجر الجيري منذ العصر الأيوسينى الأوسط (أي منذ ما يتراوح من 36 إلى 40 مليون سنة)، فدرجة حرارة الكهف تبلغ 24 درجة مئوية طوال العام.

- اختباء الرئيس السادات بمنطقة كهف سنور

و داخل تلك المنطقة اختبأ الرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء مطاردة الانجليز له عقب فصله من الجيش قبل ثورة يوليو، وبعد سماع المفكر الراحل الدكتور مصطفى محمود عن هذا الاكتشاف قام بزيارة الكهف وتصويره من الداخل بكاميرات حديثة وإعداد فيلماً تسجيلاً عنه ونظرا لأهميته صدر قرار مجلس الوزراء عام 1992 بإعلان منطقة الكهف محمية طبيعية، ونص القرار على بأي أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو اتلاف وتدهور البيئة الطبيعية.

- ظواهر طبيعية نادرة

وعندما تتجول داخل تلك الكهف تجد العجب العجاب من الظواهر الجميلة ذات الأشكال المتنوعة من التركيب الكيميائي لكربونات الكالسيوم ، و يمتلك الكهف أحد النوادر التي لا تتكر سوى في عدد قليل للغاية في كهوف العالم مثل الصواعد والهوابط والذى يعد نموذجا مثالياُ داخل تلك الكهف والذى يعتبره الكثير أن تلك الظاهرة حلقة وصل للربط بين المعلومات النظرية والتطبيق العملي، فالكهف يحتوى على تكوينات صخرية تكونت عبر ملايين السنوات، ويحتوى على أودية رائعة، وتلال عالية داخل الكهف.

كهف سنور ببني سويف

كهف سنور ببني سويف

كهف سنور ببني سويف