«سياحة النواب» ترحب بزيادة نسبة إشغال الفنادق والسينمات والمطاعم لـ70%: مهم للغاية

جاء القرار استجابة لمطالب اللجنة

أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بشأن زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهات إلى 70% بدلاً من 50% “مهم” للغاية، وسيكون له مردود إيجابي قوي على المنشآت السياحية والعاملين بقطاع السياحة في الوقت الذى بدأت فيه السياحة تتعافى تدريجياً.

وقالت إن القرار يأتي استكمالاً لجهود الدولة خلال الفترة السابقة وحزمة الإجراءات والمبادرات الحكومية التي تم إطلاقها لمساندة قطاع السياحة ودعمه خلال جائحة كورونا العالمية.

وأضافت علي، في بيان لها، أن قرار رئيس مجلس الوزراء جاء في إطار التعاون بين مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء من أجل الصالح العام لأهمية هذا القطاع الهام، وفى ضوء ما تم عرضه من قبل رئيسة لجنة السياحة بمجلس النواب على الحكومة الأمر الذي يؤكد مدى اهتمام وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستمرار في مساندة ودعم قطاع السياحة، والمساهمة بشكل كبير في رفع المعاناة عن المنشآت السياحية خلال أزمة كورونا العالمية ولأهمية هذا القطاع الحيوي الهام بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأشادت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب بجهود الدولة المصرية لاستمرار الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به، موجهة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة على الجهود المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لقطاع السياحة في ظل هذه الظروف.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا، أمس، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وقررت زيادة نسبة الإشغال في الفنادق والسينما والمسارح والمطاعم والكافيهات إلى 70 بالمائة بدلا من 50 بالمائة، يأتي ذلك في ظل المطالبات المستمرة من لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب بزيادة نسب الإشغال مع التعافي التدريجي من كورونا.