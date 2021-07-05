«جامبسوت شفاف وفستان شيفون».. أجمل إطلالات هيفاء وهبي المثيرة للجدل (صور)

نشرت مواخراً الفنانة هيفاء وهبي صورة لها بفستان قصير باللون الأسود، مزينا بالورود، وتصميم الفستان هو كت بدون أكمام كاشف للصدر مما أثار ضجة حولها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما باللون الترابي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

وتعتبر الفنانة هيفاء وهبي من الفنانات التي تتميز بالجرأة في اختيارتها للأزياء، وتنجح في خطف الأضواء مع كل إطلالة جديدة لها سواء من خلال تسريحات وألوان شعرها الصاخبة أو ماكياجها الملفت للأنظار، أو أزياءها بشكل عام.

وهنا نصحبكم في جولة مع صور من أجمل أزيائها المثيرة للجدل.

فستان جلد

فستان جلد

أثارت هيفاء وهبي، الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد نشرها صور جريئة لها ذات إطلالة مميزة، وظهرت مرتدية فستان جلد قصير وبوت لامع وشعر طويل باللون الأحمر.

فستان ذهبي

فستان ذهبي

ارتدت هيفاء فستان بللون الذهبي خطف الأنظار في حفل زفاف بالقاهرة.

هيفاء وهبي بشعر أحمر

شعر أحمر

قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بنشر صورًا من جلسة تصوير خضعت لها،على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، وظهرت مرتدية فستان أصفر، ولكن ما لفت الأنظار كان شعرها المستعار باللون الأحمر الناري الذي أصبح صيحة النجمات فيما بعد.

جامبسوت شفاف

ومن ضمن إطلالتها المثيرة للجدل في إحدى حفلاتها كان ظهورها بجامبسوت باللون الأسود الشفاف، واعتمدت أيضا بلاي سوت باللون اللبني الغامق.

جامبسوت أسود

فستان أسود عاري الجانبين

وظهرت وهي تشارك في إحدى حلقات النسخة العربية من برنامج "The Winner Is"، بفستان أسود عاري الجانبين، وهو الذي أثار عاصفة من الانتقادات ضدها.

فستان مكشوف من الجانبين

فستان أسود شفاف من الجانبين

وخلال إحياءها لحفل في إحدى حلقات الموسم العاشر من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، ظهرت بفستان أسود شفاف من الجانبين والخلف، كشف جزءا كبيرًا من جسدها.

فستان شيفون

فستان شيفون مطرز

وأثناء تواجدها في فرنسا عام 2017، ظهرت بفستان قماش الشيفون المطرز بالخرز الملون من تصميم روبيرتو كافالي، حيث ظهرت أجزاء من جسدها.