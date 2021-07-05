وصول أول طائرة محملة بالمساعدات من إيطاليا والبرتغال إلى موزمبيق

وصلت أول رحلة تحمل مساعدات إنسانية من أصل ثلاث رحلات إلى موزمبيق، مقدمة من دول الاتحاد الأوروبي وتحديدا من البرتغال وإيطاليا، لدعم السكان المتضررين من الصراع الخطير في منطقة كابو ديلجادو شمالي البلاد.

ودعا فرانسيسكو أندريه وزير الدولة البرتغالي للشئون الخارجية والتعاون الدولي - حسبما ذكرت قناة "أفريقيا نيوز" الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الإثنين- الدول الأوروبية الأخرى للمشاركة في تقديم مساعدات إنسانية إلى موزمبيق.

ووصف "أندريه" موقف بلاده وإيطاليا باتخاذ الخطوة الأولى بالمهم للغاية؛ لكونها خطوة لحشد الدول الأعضاء الأخرى لتحذو حذوهما، مشددا على ضرورة أن تنضم دول أوروبية وغير أوروبية أخرى في هذا الجهد لمساعدة شعب موزمبيق وخاصة في منطقة كابو ديلجادو.

يذكر أن سكان مقاطعة كابو ديلجادو الذين أرهبهم المسلحون منذ أكثر من ثلاث سنوات، يعيشون وضعا مأساويا حيث إن الوضع الإنساني في موزمبيق، ولاسيما في مقاطعة كابو ديلجادو، يشهد تدهورا سريعا ويواجه ما يقرب من مليوني شخص نقصا في الغذاء بسبب المشكلة الأمنية في المنطقة فضلا عن وجود جفاف شديد ما يزال تأثيره محسوسا بعد سوء الأحوال الجوية التي ضربت البلاد وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يشار إلى أن تصاعد العنف وحده أدى إلى فرار أكثر من 700 ألف شخص من أراضيهم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

