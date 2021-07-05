28 إصابة محلية جديدة بكورونا في تايوان

سجلت تايوان 28 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، وفقا لبيان صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض في تايوان.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أنه تم أيضا تسجيل 3 حالات إصابة وافدة من الخارج وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالفيروس اليوم الاثنين.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها، كانت هناك 15 حالة في العاصمة تايبيه و5 حالات في مدينة نيو تايبيه.

وسجلت تايوان إجمالي 15061 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين، بما في ذلك 13821 حالة محلية، وأيضا سجلت إجمالي 689 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ترتيب إصابات كورونا عالميا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.