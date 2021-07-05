استقرار الدولار الأمريكي أمام الدينار واليورو

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.301 دينار وانخفض سعر صرف اليورو الى مستوى 0.356 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 0.416 دينار واستقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.326 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

وفي وقت سابق .. بلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، إذ يراهن المتعاملون على أن بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة قد تدفع العملة للارتفاع أكثر.

ومؤشر الدولار على مسار تحقيق مكسب أسبوعي آخر بنحو واحد %. والارتفاع هو الرابع في خمسة أسابيع. وربح المؤشر 0.1 % خلال الجلسة وبلغ 92.699.

وتعززت العملة الأمريكية بوجه عام منذ فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسواق الشهر الماضي بالتلميح لأنه قد يشدد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع لكبح التضخم.

وقال محللو العملات لدى إم.يو.إف.جي في مذكرة «أسواق الصرف الأجنبي أصبحت بالتأكيد أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية الأمريكية القادمة».

وبلغ الدولار مستوى مرتفعا جديدا لثلاثة أشهر مقابل اليورو قبل التقرير، وزاد 0.2 % خلال الجلسة إلى 1.18235 دولار. واستقرت العملة بصفة عامة مقابل الين والجنيه الإسترليني.

وفي سياق آخر، استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد، عند مستوى 301ر0 دينار، وارتفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 357. دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقر عند مستوى 416. دينار وارتفع الفرنك السويسري الى مستوى 0.326 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.003 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.