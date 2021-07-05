الإثنين 05 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1437 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قيرغيزستان

كورونا في قيرغيزستان
كورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين، 1437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 132 ألفا و70 حالة إصابة.
وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 568 حالة تعاف جديدة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 113 ألفا و212 متعافيًا، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من ألفي حالة.
وأضاف المركز أيضا أن 4001 مريض بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.
أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن أكثر من 118 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 7ر1% تقريبًا من إجمالي عدد السكان.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

متلازمة ما بعد كورونا.. كيف يتعايش معها المتعافون من الوباء؟

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة 2021

عاصفة ترابية وحرارة شديدة.. تفاصيل طقس الاثنين

تطورات جديدة فى اتهام عمرو أديب بـ«سب وقذف» محمد رمضان

كورونا حول العالم: 183.8 مليون إصابة وإعطاء 3.2 مليار جرعة لقاح

بعد مطالب مقاطعة «البيض».. ما أسباب ارتفاع أسعار «بروتين الغلابة»؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«عريان الشيخة أمونة» يتحول إلى «خزنة مال»

محمد مرعي

حتى لا يعود الإخوان

ماجد حبته

السد الإثيوبى فى مجلس الأمن!

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقلته إسرائيل 18 عامًا.. من هو صالح العاروري رئيس حماس في الضفة الغربية؟

إسرائيل ترسل وفدًا إغاثيًا إلى قبرص للمساهمة فى إخماد الحرائق

الاحتلال يستولى على آلاف «الدونمات» غرب «سلفيت» الفلسطينية