1437 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قيرغيزستان

سجلت قيرغيزستان، اليوم الإثنين، 1437 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 132 ألفا و70 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 568 حالة تعاف جديدة، ما رفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 113 ألفا و212 متعافيًا، فيما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من ألفي حالة.

وأضاف المركز أيضا أن 4001 مريض بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 899 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز يوم أمس أن أكثر من 118 ألف شخص في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، أو ما يمثل 7ر1% تقريبًا من إجمالي عدد السكان.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

