وزير الطاقة السعودي: التوفق موجود بين تحالف «أوبك بلس» عدا دولة واحدة

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان أن التوافق موجود بين دول (أوبك +) عدا دولة واحدة فقط، قائلا "لست متفائلا ولا متشائما بالاجتماع المرتقب".

وأشار وزير الطاقة السعودي - في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - إلى أنه لا يمكن لأي دولة اتخاذ مستوى إنتاجها في شهر واحد كمرجعية، موضحا أن السعودية من الدول المتوازنة التي تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة (لأوبك+)، وأكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".

وتساءل الأمير عبدالعزيز بن سلمان "إذا كانت هناك تحفظات لدى أي دولة، فلماذا سكتت عنها سابقا؟"، مضيفا:"نحن وروسيا شريكان في اقتراح تمديد اتفاق (أوبك+) وزيادة الإنتاج، هناك آلية متبعة للتظلمات، أما الانتقائية فصعبة، ولا أعرف أن أي دولة اعترضت على حصتها في اجتماع مارس 2020".

وحول تأثير كورونا، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان:"توجد عوامل عدم يقين لسوق النفط منها متحور دلتا وإنتاج إيران وفنزويلا".

وبعد مفاوضات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، لم تنجح دول "أوبك بلس" في التوصل إلى اتفاق حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية، ومن المقرر أن تجتمع الدول مجددا اليوم الإثنين، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وكانت الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" للدول المصدرة للنفط قد أخفقت خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من الشهر المقبل، وأعلنت المجموعة إرجاء محادثاتها.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث استقر خام برنت القياسي بالقرب من 76 دولارًا للبرميل، قبل استئناف جولة جديدة من المحادثات بين دول تجمع أوبك بلس للبلدان المصدرة للبترول بشأن خططها للإنتاج خلال الشهور المقبلة، مع تصاعد الخلافات بين دول التجمع خلال المحادثات التي بدأت يوم الخميس الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن دول أوبك بلس، ستستأنف محادثاتها في وقت لاحق من اليوم الإثنين، بعد انتهاء المحادثات يوم الجمعة الماضية، دون التوصل إلى قرار بسبب طلب الإمارات العربية المتحدة، زيادة حصصها الإنتاجية، وهو ما أثار خلافا دبلوماسيا نادرا بين السعودية والإمارات، ودفع الأسواق إلى مزيد من التكهنات بشأن كمية الزيادة المحتملة للإنتاج خلال الشهر المقبل.