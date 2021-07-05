«الزراعة» تحصن 593 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و«الوادي المتصدع»

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم الإثنين، تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 593 ألف و228 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم 329 ألف و262 رأس أبقار، 180 ألف و352 رأس جاموس، 68 ألف و819 رأس أغنام، 14 ألف 795 رأس ماعز حتى 3 يوليو 2021.

وجرى أيضا تحصين 575 ألف و566 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينها 311 ألف و299 رأس أبقار، 179 ألف و148 رأس جاموس، 69 ألف و18 رأس أغنام، 14 الف و 855 رأس ماعز، 1246 راس جمال حتى 3 يوليو 2021 أيضاً.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

وكان قد أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن حملة التحصينات ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائيـــــــة والتى قام بها أطبـــاء الطب الوقائى بالهيئــــة والمحافظات، أسفرت عــــن تحصين مليون و458 و790 طائـر ضد أنفلونزا الطيور.

وأضاف محمود لـ"الدستور"، أن الهيئة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائى تتولى من جانبها إصـدار شهادات الأمــان الحيوى للمزارع التي يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمــــان الحيوي، وبلغ إجمالي عــدد المزارع التى تـــم فحصها 1241 مزرعة.