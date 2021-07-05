إجراءات جديدة لزيادة أعداد المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات

أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، والمدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، أن هناك عددًا من الإجراءات الجديدة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التي مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر، بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بما يُسهم في توسيع قاعدة المواطنين المستفيدين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتسهيل امتلاكهم لسيارات متطورة وموفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وتعظيم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وللفت "منير"، في بيان اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول الأسبوع المقبل، السماح بتلقي طلبات الراغبين في إحلال سياراتهم «الميكروباص» المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، عبر الموقع الإلكتروني: «www.gogreenmasr.com».

أضاف أنه تم اعتبارًا من أول يوليو الجاري، تلقي طلبات تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد لإحلالها بسيارات جديدة بنفس الإجراءات المقررة بالمبادرة الرئاسية مع سداد المقابل الرمزي لإعفاء سياراتهم من موديل ١٩٧٦ حتى ٢٠٠١ من الضرائب الجمركية.

ولفت إلى أن العميل يسدد هذا المقابل الرمزي الذي يقدر بنحو ٢٠٠٠ جنيه للموديلات من ١٩٧٦ حتى ١٩٩٠، و٥ آلاف جنيه للموديلات من ١٩٩١ حتى ٢٠٠١، ويحصل على إيصال السداد من جمرك بورسعيد في الموعد المحدد قبل تخريد السيارة القديمة مباشرة، واستكمال باقي الإجراءات بشكل طبيعي حتى استلام السيارة الجديدة.