أمريكا تعلن استعدادها لدعم الفلبين في حادث الطائرة العسكرية المنكوبة

أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم كل الدعم المناسب لجهود استجابة الفلبين لحادث تحطم الطائرة المأساوي والذي أسفر عن مقتل عشرات العسكريين وإصابة مدنيين.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تصريح حول الطائرة العسكرية المنكوبة، وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين: بالنيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأحر التعازي لشعب الفلبين فيما يتعلق بحادث تحطم الطائرة المأساوي.



وأضاف: نقف إلى جانب حلفائنا الفلبينيين في هذا الوقت العصيب ومستعدون لتقديم كل الدعم المناسب.



فيما وأعلنت السلطات الفلبينية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة عسكرية جنوب البلاد إلى 50 قتيلا، لتكون فرق الإنقاذ أنهت بذلك عمليات البحث عن خمسة أفراد مفقودين مع استمرار عملية جمع أجزاء الطائرة المنكوبة، ​بما في ذلك الصندوق الأسود.



​ونقلت صحيفة “فيل ستار” الفلبينية عبر موقعها الإلكتروني عن المتحدث باسم القوات المسلحة الفلبينية إدجارد أريفالو، قوله إن الحادث أسفر عن مقتل 47 من الأفراد العسكريين على متن طائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" وثلاثة مدنيين على الأرض عندما تحطمت على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وأضاف أريفالو أن 49 جنديا وأربعة مدنيين أصيبوا، وحتى صباح الاثنين تم حصر جميع الجنود وأفراد الطاقم البالغ عددهم 96 الذين كانوا على متنها.

وتضمن بيان لوزارة الدفاع أن 92 شخصا، معظمهم من كوادر الجيش، كانوا على متن الطائرة من طراز "سي-130 هيركوليز" عندما تحطمت على جزيرة جولو في مقاطعة سولو.

وكانت الطائرة تقل 96 فردا عسكريا من بينهم ثلاثة طيارين وخمسة من أفراد الطاقم، طبقا لبيان الرحلة.

وقال وزير الدفاع الفلبيني، ديلفين لورينزانا: "لقد أمرت بإجراء تحقيق كامل لمعرفة سبب الحادث بمجرد استكمال عمليات الإنقاذ" وسط مزاعم بشأن شراء معدات معيبة من قبل الجيش.

وقال الميجور جنرال، ويليام جونزاليس، قائد إحدى الفرق العسكرية لمكافحة الإرهاب إنه لم يتم العثور بعد على 17 شخصا، فيما تم إنقاذ 50 شخصا ونقلهم إلى المستشفيات.