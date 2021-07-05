الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار النفط قبل استئناف جولة جديدة من محادثات «أوبك بلس»

النفط
النفط

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الإثنين، حيث استقر خام برنت القياسي بالقرب من 76 دولار للبرميل، قبل استئناف جولة جديدة من المحادثات بين دول تجمع أوبك بلس للبلدان المصدرة للبترول  بشأن خططها للإنتاج خلال الشهور المقبلة، مع تصاعد الخلافات بين دول التجمع خلال المحادثات التي بدأت يوم الخميس الماضي.
وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن دول أوبك بلس ستستأنف محادثاتها في وقت لاحق من اليوم الاثنين بعد انتهاء المحادثات يوم الجمعة الماضية، دون التوصل إلى قرار بسبب طلب الإمارات العربية المتحدة، زيادة حصصها الإنتاجية، وهو ما أثار خلافا دبلوماسيا نادرا  بين السعودية والإمارات، ودفع الأسواق إلى مزيد من التكهنات  بشأن كمية الزيادة المحتملة للإنتاج خلال الشهر المقبل.
وتؤيد أغلب دول أوبك زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهرا اعتبارا من أغسطس المقبل، حتى تتم استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل قرار التجمع خفض الإنتاج بشدة في 2020 في أعقاب انهيار الطلب العالمي على الطاقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك فيما تراجع سعر خام برنت القياسي بنسبة 1ر0% إلى 06ر76 دولار للبرميل تسليم سبتمبر القادم، بعد ارتفاعه بنسبة 4ر0% يوم الجمعة.
كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1ر0% إلى 07ر75 دولار للبرميل تسليم أغسطس المقبل بعد ارتفاعه بنسبة 1ر0% يوم الجمعة.

وفي نفس السياق، تجتمع دول تحالف "أوبك بلاس" الـ23 المصدرة للنفط مجددا الإثنين؛ لإيجاد مخرج بعدما أخفقت الجمعة في التوصل إلى اتفاق لتحديد حصص الإنتاج اعتبارا من أغسطس.
وتستأنف المحادثات بين دول أوبك وحلفائها من خارج الكارتيل غداة رفض الإمارات خطة يجري التفاوض حولها باعتبارها "غير عادلة"، في تصعيد للخلاف قد يؤدي إلى عرقلة تعافي سوق الخام بعد جائحة كوفيد-19.

سنغافورة أوبك بلس اسعار النفط النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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