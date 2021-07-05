روسيا: تريليون روبل حجم أضرار الاقتصاد بسبب كورونا في 2020

أعلنت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك اليوم الاثنين، أن حجم تضرر اقتصاد روسيا بسبب وباء كورونا، بلغ في العام الماضي 2020 حوالي تريليون روبل.

وأضافت الهيئة ـ في تقرير "حول الحالة الصحية والوبائية لسكان روسيا في عام 2020 ـ أن حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني بسبب الوباء في عام 2020 من حيث القيمة أكثر من 997.06 مليار روبل، أي أكثر بـ 1.4 مرة، من إجمالي الضرر الناجم عن الأمراض المعدية الأخرى".

وشدد التقرير ـ حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية ـ على أن التكاليف المباشرة فقط لعلاج المصابين بالفيروس في المستشفيات في عام 2020 بلغت حوالي 183 مليار روبل، والتكلفة الإجمالية لاختبارات تحديد الإصابة بالفيروس، 108 مليارات روبل.

وأوضحت الوثيقة، أن قيمة الميزانية الفيدرالية لمكافحة فيروس كورونا بلغت ما لا يقل عن 515 مليار روبل، وقد أنفقت الدولة بشكل مباشر ما لا يقل عن 189 مليار و452 مليون روبل من الميزانية، على تنظيم وتقديم الرعاية الطبية للمرضى المصابين بكوفيد- 19.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.