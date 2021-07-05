244 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا في أوكرانيا 

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية اليوم الإثنين، تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و237 ألفاً و823 شخصاً.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم) أن من بين حالات الإصابة الجديدة خمسة أطفال بينما لم يتم تسجيل حالات إصابة بين العاملين في المجال الصحي بالبلاد.

كما سجلت وزارة الصحة الأوكرانية خلال الفترة نفسها، 14 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفاً و484 حالة.

وتعافى على مدار أمس 419 شخصًا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و171 ألفاً و601 شخص، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ترتيب إصابات كورونا عالميا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.