الإثنين 05 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: الرئيس المجري يدعو مصر للانضمام لائتلاف المياه

اجتماع وزير الموارد
اجتماع وزير الموارد المائية والرى

التقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أندراس كوفاكس، سفير المجر المقيم في مصر والغير مقيم لدي السودان وجنوب السودان وإريتريا وتشاد، لمناقشة تعزيز مجالات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، بما في ذلك مشروعات محطات رفع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأكد عبد العاطي امتلاك البلدين العديد من الخبرات في مجال المياه والتي يمكن تبادلها بينهما، ومن جهته عبر السفير المجري عن شكره لوزير الري، مشيراً للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كافة المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية. 

وأطلع الدكتور عبد العاطي، السفير المجرى على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحسين وتطوير أنظمة الري مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مشيراً لتطلع مصر لاستمرار مسيرة التعاون وتبادل الخبرات مع المجر في هذه المجالات.

ونقل السفير المجرى، دعوة  أنوش أدير رئيس المجر، لمصر للانضمام لائتلاف دولي للمياه والمناخ، وهو أحد المبادرات الدولية والتى تهدف بشكل رئيسى إلى التعجيل من تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمعنى بقطاع المياه، والاهتمام بوضع حلول مستدامة وتبنى سياسات رشيدة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ، كما يعمل هذا الائتلاف تحت قيادة عدد كبير من المنظمات الأممية المعنية ومنها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والتى تُعد من أهم مؤسسى هذا الائتلاف، والذى يضم فريق رفيع المستوى "مجلس القادة" أبرزهم رئيسى دولتى المجر وطاجيكستان وهو الكيان الرئيسي المحرك لهذا الائتلاف.

كما دعا السفير المجرى الدكتور عبد العاطى للمشاركة في معرض ومؤتمر تحت عنوان "كوكب بودابست 2021"والمقرر عقده خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2021 بحضور عدد من رؤساء الدول بهدف مناقشة موضوعات الإدارة المستدامة للمياه والغذاء والطاقة والنقل وغيرها.

وأكد السفير المجرى أن عدد من الفنيين والخبراء سيشاركوا في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24 - 28 أكتوبر القادم تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ستشارك الشركات المجرية في المعرض المقام على هامش الأسبوع.

مصر وزارة الرئيس القاهرة الرى معالجة مياه الصرف مياه الصرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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