الإثنين 05 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

البيت الأبيض يدعو الشركات التي تعرضت لهجوم الفدية الأخير تقديم شكوى

البيت الأبيض
البيت الأبيض

حث البيت الأبيض الشركات التي تعتقد أن أنظمتها قد تعرضت للاختراق في هجوم الفدية الذي استهدف بائع البرامج Kaseya على إبلاغ مركز شكاوى جرائم الإنترنت على الفور.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن آن نويبرغر نائبة مستشار الأمن القومي للإنترنت والتكنولوجيا الناشئة، قولها إن حكومة الولايات المتحدة تعمل على تقييم حادثة Kaseya ransomware والمساعدة في الاستجابة مع ذلك الهجوم.. ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) للتنسيق لإجراء التوعية للضحايا المتأثرين.

وأصابت برامج ضارة مجموعة واسعة من شركات إدارة تكنولوجيا المعلومات وأدت إلى اختراق مئات الشركات.

وقال خبراء الأمن السيبراني إن عصابة مجرمي الإنترنت استهدفت بائعًا رئيسيًا للبرامج يعرف باسم Kaseya، تستخدم منتجاته على نطاق واسع من قبل شركات إدارة تكنولوجيا المعلومات.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال إن الحكومة الأمريكية ليست متأكدة من يقف وراء الهجوم، لكنه وجه الوكالات الفيدرالية للمساعدة في الرد.

 

فيروس الفدية

واستهدفت شركات أمريكية عدة في الآونة الأخيرة بهجمات فيروس “الفدية”، والتي أدت إلى إبطاء، أو حتى وقف إنتاجها.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة  Huntress Labs كايل هانسلوفان: إنه يعتقد أن عصابة المجرمين الإلكترونيين تعمل خارج أوروبا الشرقية أو روسيا، مؤكدا أن ما يصل إلى 200 من عملاء مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات المتأثرين تعرضوا للاختراق من قبل البرامج الضارة.

وتوضح المديرة التنفيذية لمؤسسة جلوبال سايبر ريسك جودي ويستبي أن هجمات الفدية خطيرة جدًا، نظرًا لتأثيرها الكبير على مستوى العالم، مؤكده أن ما يحصل في هذه الحالات، هو استهداف مزودي الخدمات مباشرة بالفيروس، ومنه يتم استهداف باقي الشركات.

كما أكدت اعمل مزودي الخدمات هو حماية وإدارة باقي المشتركين، وفي حال اختراقهم، تصبح معلومات الشركات بيد المسؤولين عن الهجمات، مضيفة كان يجب إغلاق جميع خدمات الشركة المشغلة مباشرة بعد استهدافها بالفيروس، ولا أفهم لماذا طلبت هذه الشركة من المشتركين إغلاق خوادمهم وهذا أخذ وقتًا.

واشنطن الولايات المتحدة البيت الأبيض هجوم الفدية جرائم الإنترنت فيروس الفدية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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