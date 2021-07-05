الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 31 ألف كمامة داخل مصنع بدون ترخيص بالبحيرة

ضبط كمامات
ضبط كمامات

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملة تموينية مكبرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين أسفرت عن  ضبط مصنع كمامات غير مرخص ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر وأسماء تجارية غير مرخص له بها. 

وتم التحفظ على 31 ألف كمامة ماركات مختلفة و1000 قطعة مادة خام تحت التصنيع، وضبط مصنع مفروشات غير مرخص ويدون على أطقم المفروشات أنها تركي المنشأ وقد تم التحفظ على 420 طقم مفروشات، و450 ثوب قماش طول الثوب 30 مترًا تحت التصنيع، وكميات ضخمه من الخيوط ومستلزمات الإنتاج. 

كما تمكنت الحملة من ضبط 40 كرتونة چيلي فروتي بطعم الفواكه تحتوي على 100 ألف قطعة منتجة باستخدام الألوان الصناعية و32 كيس مقرمشات، وذلك داخل مخزن غير مرخص، وضبط 200 شيكارة أرز بإجمالي 2 طن بمركز تعبئة أرز غير مرخص، وضبط 100 صفيحة داخل ثلاجة غير مرخصة وغير محتفظة بسجل حركة أو إخطار شهري.  

كما تم ضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بـ 4 سوبر ماركت منها: 56  برطمان زيتون مخلل، 27 كيس بسلة مجمدة، 12 كيس بطاطس فارن فريتس، 20 علبة كنافه ورقاق، 26 عبوة جبن رومي، 43 خلطة شاورما، 22 علبة حلو الشام 11 علبة قراصيا، 20 علبة تمر بالعسل، 17 كيس عدس 14 كيس فول، 15 عبوة قهوة تركي + 12 عبوة شوفان.  

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

وزارة التموين البحيرة مباحث التموين محافظ البحيرة مخالفين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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