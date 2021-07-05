الإثنين 05 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خفايا لا تعرفها عن مواليد برج السرطان

برج السرطان
برج السرطان

تعتبر هذه الأيام هي أيام مواليد برج السرطان، والذي له كثير من الصفات التي تميزه عن غيرة ، حيث أن لكل برج صفاته ومميزة التي تميزه عن غيره، بحسب خبيرة الأبراج والفلك ندى عادل.

السرطان والخفايا الدفينة له 

يعتبر مواليد برج السرطان هم الأكثر خيانة،حيث  يشعر أنه ملكًا، حتى بعد الزواج يأخذ الخيانة مثل الطعام والشراب، ولا يمكن لأحد كشفه لأنه غامض، ولكن يمكن لمولود برج الحوت أن يكشفه باعتباره كائن بحري أقوى منه.

أبو ضحكة جنان 

من أكثر الأبراج ضحك وأجمل ضحكه وابتسامه هو مولود السرطان، ولديه جاذبية للنساء غير طبيعية ؛بسبب حنيته وخجله الغامض، ويخجل أمام المرأة ولكنه يحسسها أنها  ملكة وأنه فارس أحلمها، وعندما يمتلكها يهرب مثل الفأر، وعندما تحاول الإمساك به أو تطلب منه الزواج يهرب ويفر مثل الفأر. 

أما بالعمل 

هو مخلص جدًا للعمل ولأصدقائه بالعمل، ولكنه لم يقدم خدمات إلى أحد إلا  بمقابل، لا يحب أن يتدخل للوساطة إلى  أحد فهو شخص حيادي لا يحب  خسارة أحد من أجل أحد أو من أجل عمل أو مساعده يخاف أن يتدخل يحدث مشكله. 

الزوج الخاضع 

يتميز بالزوج الخاضع إلى زوجته وإلى أمة أولًا ثم أخته ومن بعدهم زوجته، فهو شخص غريب جدًا يحب سيطرة امرأة من الثلاثة المذكرين سابقًا في  التحكم به، أما أمام الناس يشعرك أنه لا كلمه لأحد سوه، أما في الخفى  هو مسيطر عليه هؤلاء النساء، ولذلك يلجأء للخيانة والمتعة  الجنسية بسبب سيكولوجياته الغريبة.

مميزات برج السرطان

الإبداع: يتمتع بخيال واسع يمكنه من رؤية الأمور من جوانب جديدة. 

 العاطفة: يمتلك الكثير من المشاعر والعواطف التي يمكنه مشاركتها مع الآخرين. 

الإخلاص: يهتم بالأشخاص من حوله ويتمسك بهم ويخلص لهم.

الحنان: يمنح الدفء والحنان للجميع وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية. 

الحدس: يتمتع بحدس قوي يمكنّه من كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله.

العطاء: يمنح الدعم المعنوي والعاطفي للآخرين، ويتعاطف معهم حتى لو لم يكن بعلاقة طيّبة معهم.

 الإقناع: يمتلك قدرة عاليّة على إقناع من حوله بنفسه وبأفكاره.

برج السرطان شهر مواليد برج السرطان خبيرة الفلك ندي عادل صفات التي تميز برج السرطان مواليد برج السرطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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